FOLLONICA – Buona la prima per il Carnevale di Follonica. Domenica 1 febbraio il primo appuntamento con la manifestazione più importante della città è stato accompagnato dal bel tempo e ciò ha permesso ai molti partecipanti di godersi al meglio i carri, i costumi e le coreografie pensate dai rioni.

Nonostante la prima sfilata sia tradizionalmente anche una prova che consente ai rioni di mettere a punto tutto al meglio, non ci sono stati particolari inciampi o incidenti, anche se non è mancato qualche brivido. Il montaggio dei carri ha forse richiesto più tempo del dovuto, ma verso le 15 tutti erano nel circuito pronti per dare spettacolo. Quindi spazio alla musica con la grande dj del rione Zona Nuova, tra note, emozioni e un grande cuore anatomico. Colori e fantasia al potere con le mongolfiere e i libri del rione Capannino. Lilo e Stitch protagonisti del vivace carro di Pratoranieri, costruito sull’idea della famiglia e arricchito da un fiore dal quale emerge la reginetta. Più satirici i carri del rione 167 Ovest, con il ragno-Trump impegnato a promuovere l’americanità e ad allungare le sue zampe sul mondo, e di Cassarello, che ha proposto una riflessione pungente ma colorata sull’intelligenza artificiale e sul rapporto tra essere umano e tecnologia. Spettacolo e riflessione anche grazie all’imponente fantasma dell’opera del rione Centro, un carro che vuole essere anche una condanna alla prevaricazione nei confronti delle donne. Infine viaggio in Irlanda, tra creature magiche, senso di ribellione e mondo naturale grazie al rione Senzuno. Nel circuito anche il carro di re Carnevale allestito quest’anno dal rione Chiesa (ancora in attesa di ritornare in gara con un proprio carro dopo l’incendio che ne ha compromesso il capannone alla zona industriale l’anno scorso). Intanto il rione ha potuto ospitare re Pisolo insieme ad una serie di personaggi in maschera sempre pronti a ballare e a lanciare coriandoli.

Come sempre, il passaggio sul lungomare Carducci dei vari carri annunciati dallo speaker è stato uno dei momenti più attesi: la maggior parte della folla si è accalcata in piazza 25 aprile, anche per godersi le coreografie proposte dai figuranti in maschera, tra cui molti bambini. Oltre al divertimento però anche alcuni momenti di paura per la reginetta del rione Capannino, che è stata soccorsa e visitata all’interno del carro, per poi essere accompagnata alla tenda della Croce Rossa con il supporto dei volontari. Per fortuna nessuna conseguenza grave per lei, ma non ha potuto continuare la sfilata ed è stata sostituita da un’altra ballerina.

La sfilata è continuata fin quasi al tramonto, poi i rioni hanno smontato i carri per riportarli nei capannoni. Ma il divertimento non finisce di certo qui: sono previsti infatti altri tre appuntamenti: domenica 8, domenica 15 e la conclusione in notturna di sabato 21 febbraio. Nel frattempo vi lasciamo ai momenti più importanti di questa prima sfilata grazie alle foto di Giorgio Paggetti.