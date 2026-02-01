GROSSETO – Terza sconfitta in campionato per il Grosseto a vantaggio del Camaiore, che prevale 1-0 in territorio amico (foto d’archivio di Paolo Orlando) nella ventiduesima giornata.

Partita rocciosa con i locali ben disposti e bravi ad arginare il buon gioco dei torelli. Poche le azioni offensive, ma entrambi i portieri si fanno trovare attenti. Nella ripresa rompe gli equilibri una massima punizione per gli azzurri, con Magazzu uomo gol. Il Grifone ci prova più dalla distanza che in area ma senza la giusta verve.

Dalla zona playoff non arrivano buone notizie, con le vittorie sia della seconda tau, adesso a meno sei, che del Seravezza, a meno nove.

CAMAIORE: Di Biagio, Casani, Accorsini, Remedi, Diana, Ficini, Luciani, Tavernino, Nitri, Bigica, Magazzu. A disposizione: Pierallini, Belli, Bertellotti, Raineri, Marcucci, Bartelloni, Grilli, Tabarrani, Bongiorni. All. Turi.

GROSSETO: Marcu, Sabelli, Marzierli, Disanto, Bacciardi, Gonnelli, Ampollini, Brenna, Fiorani, Regoli, Ciraudo. A disposizione: Romagnoli, Masini, Sacchini, Riccobono, Montini, Italiano, Malva, Guerrini, D’Ancona. All. Indiani.

ARBITRO: Sarcina di Barletta; assistenti Santo di Barletta e Grimaldi di Bari.

MARCATORI: 13′ st (rig.) Magazzu.