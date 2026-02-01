CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ritorno alla vittoria per la Blue Factor di serie A2: nella nona giornata del girone B il Castiglione di Federico Paghi supera brillantemente l’Spv Viareggio per 4-0. Vittoria di carattere per gli Under 15 La Scala: nella sfida di vertice i ragazzi terribili di Michele Achilli espugnano la pista del “vecchio mercato” per 2-0 e rimangono solitari al vertice della classifica.

Serie A1 – 16a giornata 21/24/ 25 gennaio 2026

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo 3-3

Tr Azzurra Novara-Cgc Viareggio 2-5

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 7-3

Innocenti Cos. Follonica-Trissino 3-7

Bcc Centropadana Lodi-Ubroker Bassano 3-8

Breganze-Sarzana 4/2

Why Sport Valdagno-Teamservicecar Hrc Monza 24/2

Serie A1 – 17a giornata 30/31 gennaio 1 febbraio 2026

Teamservicecar Hrc Monza-Tr Azzurra Novara 2-5

Indeco Afp Giovinazzo-Innocenti Cos. Follonica 5-3

Sarzana-Bcc Centropadana Lodi 2-2

Cgc Viareggio-Forte dei Marmi 2-0

Trissino-Breganze

Ubroker Bassano-Cp Grosseto

Blue Factor Castiglione-Why Sport Valdagno

La classifica

Bassano (16) 39 punti; Trissino (16), Cgc Viareggio (17) 38; AW Lodi (17) 33; Valdagno (14) 29; Hrc Monza (16), Cp Grosseto (16) 27; Sarzana (16), Follonica (16) 22; Forte dei Marmi (17) 14; Azzurra Novara (17) 12; Afp Giovinazzo (16) 11; Castiglione (16) 7; Breganze (15) 3

Bella vittoria per la Blue Factor al Casa Mora, nella nona giornata del campionato di serie A2: l’Spv Viareggio deve arrendersi per 2-0. Il Castiglione ha giocato con determinazione, sfruttando gli errori versiliesi, con il portiere maremmano Bussotti impeccabile a dire di no a tutti i tentativi ospiti. La sfida si sblocca a ridosso della metà del primo tempo. Diego Bracali recupera sulla sinistra e vede tutto solo Brunelli sul secondo palo, che insacca l’1-0. L’Spv sbanda e dopo due minuti subisce il 2-0. Bicicchi sbaglia clamorosamente il passaggio della punizione nella sua area e serve Santoni che non ci pensa due volte e infila Torre. Dall’altra parte Bussotti ferma i tiri versiliesi, soprattutto dalla distanza, e si va al riposo. Nella ripresa una triangolazione fra Filippo Montauiti, Faelli e Andrea Montauti e pallina ancora a Faelli porta alla conclusione ravvicinata il numero sette che mette dentro il 3-0. Bicicchi stende Bracali e si becca il blu e poco dopo anche Brunelli commette fallo da espulsione, con le due squadre che però non ne approfittano. Santoni al 15′ fa tutto da solo, avanza centralmente e saetta in porta per il 4-0. Il blu a Nobili, fallo su Mora, e quello a Lorenzo Totti, fallo su Bracali, sono le ultime emozioni.

A2 Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 4-0

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Brando Santoni, Filippo Montauti, Andrea Montauti, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

SPV VIAREGGIO: Emiliano Torre, (Gabriele Toti); Mattia Spagnuolo, Davide Deinite, Filippo Cardelli, Mattia Raffaelli, Oscar Alberto Mora Pacheco, Mattia Bicicchi, Lorenzo Toti. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (2-0) 13’47 Brunelli (C), 15’36 Santoni (C); st 4’56 Faelli (C), 14’56 Santoni (C).

Serie A2 – girone B – 9a giornata 31 gennaio 1 febbraio 2026

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 4-0

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera 2-4

Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica

Forte dei Marmi-Rh Scandiano

Sarzana-Mgm Remaplast Eboli

La classifica

Forte dei Marmi (9) 24 punti; Roller Matera (10), Rot.ca Camaiore (9) 21; Rh Scandiano (8) 18; Pumas Viareggio (8) 12; Castiglione (9), Spv Viareggio (9) 9; Cresh Eboli (8), Sarzana (8) 6; Follonica (8) 3

Niente da fare per gli Under 17 Lo Scoiattolo al pala Barsacchi: i Pumas Viareggio vincono per 4-2 e agganciano, con una gara in meno, in testa alla classifica i maremmani. Partita combattuta e decisa dagli episodi. Nel primo tempo decide la doppietta di Frosina. Nel secondo tempo il Castiglione riesce a riprenderla, dopo il gol di Agresti e i cartellini rossi al tecnico Bertolucci e Remedi, segna con un bel diagonale Bracali per il 2-2. I Pumas insistono e trovano le reti della vittoria con l’ex Benevnuti e ancora Frosina per il definitivo 4-2.

U17 Pumas Ancora Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione 4-2

PUMAS VIAREGGIO A: Bianca Bertolucci, (Nicola Mutti); Domenico Cupido, Edoardo Barsotti, Federico Frosina, Matteo Remedi, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Samuele Barsaglini, Natan Francesconi. All. Mirko Bertolucci.

LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Matteo Silva Pastore, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Filippo Bagnoli, Filippo Agresti, Filippo Giabbani. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Mattia Menegatti di Viareggio.

RETI: pt (2-0) 3’53 e 9’15 Frosina (V); st 4’11 Agresti (C), 5’52 D.Bracali (C), 9’34 Benvenuti (V), 12’48 Frosina (V)

Under 17 zona 4 – 12a giornata 1 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio B 1-6

Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione 4-2

Riposa Sarzana

La classifica

Pumas Viareggio A (9), Castiglione (10) 24 punti; Sarzana (9) 15; Pumas Viareggio B (10) 6; Cgc Viareggio (10) 3

Bella partita lo scontro al vertice al pala Tori nel 13esimo turno del campionato, sulla pista del vecchio mercato a Sarzana: gli Under 15 La Scala Castiglione di Michele Achilli si confermano solidi e battono i liguri 2-0. Un match equilibrato, ricco di falli per la categoria: alla fine saranno in totale ben 28 (17 dei padroni di casa), più un cartello blu per i rossoneri. A sbloccare la gara per il Castiglione ci pensa Giabbani dopo 6′. Poi il gioco è continuamente spezzettato e nel finale di tempo arriva anche il decimo fallo del Sarzana: Lagomarsini ferma però Giabbani sulla punizione. Anche nella ripresa la tensione rimane alta. All’8′ il decimo fallo lo commette il quintetto biancoceleste: Asta blocca il tiro libero di Traina. Nuova punizione, 15esimo fallo ligure, per il La Scala al 13′: anche Bagnoli non riesce a segnare. Si arriva così al finale con Francesco Amatuzzi che si prende il cartellino blu e in superiorità numerica Bacci infila il definitivo 2-0. Castiglione che allunga in vetta alla classifica a punteggio pieno.

U15 La Scala Castiglione-Cgc Viareggio 5-3

SARZANA A: Francesco Lagormarsini; Tommaso Traina, Francesco Amatuzzo, Riccardo Beggi, Luca Noè Lucci, Gianluca Amatuzzo, Edoardo Miozzo. All. Matteo Pistelli.

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele De Salvatore); Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Alessandro Capparelli di Viareggio.

RETI: pt (0-1) 6’14 Giabbani (C); st 19’11 Bacci (C).

Under 15 zona 4 – 13a giornata 31 gennaio

Bluoptik Follonica-Siena 16-1

Cgc Viareggio-Cp Grosseto B 11-0

Sarzana A-La Scala Castiglione 0-2

Startit Prato-Sarzana B 3-4

Spv Viareggio-Cp Grosseto A 1/2

Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 4/2

La classifica

Castiglione (13) 39 punti; Sarzana A (13) 33; Cgc Viareggio (12) 28; Follonica (13), Cp Grosseto A (12) 25; R.a Camaiore (11) 19; Sarzana B (12) 15; Prato (12) 12; Spv Viareggio (12) 7; Siena (13) 6; Forte Marmi (12) 5; Cp Grosseto B (13) 3