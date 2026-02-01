GAVORRANO -L’Amministrazione comunale di Gavorrano respinge con decisione le accuse di scarso coinvolgimento degli operatori e di un presunto abbandono della Consulta del Turismo. A chiarire la posizione dell’ente è Francesca Mondei, assessore al turismo del Comune di Gavorrano, che rivendica un lavoro costante basato su dialogo, partecipazione e programmazione condivisa.

Consulta del Turismo e utilizzo della tassa di soggiorno

Secondo l’assessore, la Consulta non è mai stata messa in discussione. L’Amministrazione l’ha convocata per discutere l’impiego delle entrate della tassa di soggiorno 2024 e le previsioni di entrata per il 2025. Nel corso del 2025, inoltre, il Comune ha promosso due importanti momenti di confronto pubblico.

Incontri con Regione e Osservatorio turistico

Tra le iniziative ricordate da Mondei figurano un incontro con Leonardo Marras, assessore regionale al turismo, e uno con Alessandro Tortelli, direttore dell’Osservatorio Turistico. Il Comune ha coinvolto non solo la Consulta del Turismo, ma anche i consiglieri comunali e tutti gli operatori del settore turistico.

«Si è trattato di occasioni concrete di dialogo – sottolinea Mondei – dedicate agli strumenti di promozione e valorizzazione del territorio e alle strategie di sviluppo turistico».

Un lavoro quotidiano oltre le sedute plenarie

L’assessore chiarisce che il confronto con il mondo turistico non si limita alle riunioni ufficiali. L’Amministrazione porta avanti un lavoro quotidiano fatto di riunioni operative, incontri mirati e dialogo continuo con operatori, associazioni e altri enti locali.

Un impegno particolarmente intenso in un anno segnato dalla programmazione dell’Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord, di cui Gavorrano fa parte. Il nuovo Testo unico regionale ha affidato all’ambito funzioni strategiche come l’informazione e accoglienza turistica, la programmazione e il monitoraggio delle politiche di sviluppo.

Coprogettazione e ascolto del territorio

Mondei rivendica un metodo basato sulla coprogettazione: «Il confronto rappresenta un elemento centrale del nostro lavoro e si traduce in incontri con operatori e associazioni, oltre a momenti di ascolto sui singoli progetti di promozione territoriale».

“La Consulta resta uno strumento fondamentale”

L’assessore conferma che la Consulta del Turismo verrà riconvocata a breve, non appena disponibili i dati definitivi sui flussi turistici e sulla tassa di soggiorno 2025. L’obiettivo resta quello di fare il punto sulle attività svolte, condividere i programmi futuri e aprire un confronto sulle prossime strategie di sviluppo turistico.

La polemica politica

Nel suo intervento, Mondei non risparmia una stoccata politica: «Tutto è migliorabile, ma non accettiamo lezioni sulla partecipazione da chi riduce un tema complesso a uno slogan e assume un atteggiamento strumentale e mai propositivo». Un riferimento diretto a Maule, accusato di scarsa attenzione alle attività sul territorio.

Obiettivo: rafforzare il turismo di Gavorrano

L’Amministrazione, conclude l’assessore, continuerà a lavorare con serietà per rafforzare il turismo di Gavorrano, sostenere le imprese locali e costruire, insieme agli operatori, una visione di lungo periodo per il futuro della comunità.