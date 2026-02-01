CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per la nostra rubrica Maremma com’era vi proponiamo una classe degli anni 70. A inviarcela Patrizia Seri, «nata e cresciuta a Castiglione della Pescaia».

«Seguo la vostra rubrica Maremma com’era. Desideravo mandarvi anch’io una foto delle mia classe. Anno scolastico 1973/74 con la nostra maestra Maria Rosa Marchini».

«I miei compagni in 1a fila: Alessandro Salvafondi, Stefano Boddi, Alessandra Lorenzoni, Tiziana Biancalani, Patrizia Seri, Chiara Ponticelli, Maria Cristina Di Pietro, Susanna Marinangeli, Cristina Casangeli,Claudio Seri, Gionni de Pirro,Andrea Rossi, Antonio Pagliarin,Fosco Franchini.In 2a fila Roberto Tiengo,GianPaolo Marco,Andrea Lanzoni, Roberto Andreini,Cesare Serra, Fabio Bindi, Paolo Cataldi Maurizio Campagna, Domenico Camboni, Luca Milani.

«Mi farebbe molto piacere se poteste pubblicare questa foto per ricordare i vecchi tempi e un dolce ricordo per alcuni di loro che purtroppo non ci sono più».

