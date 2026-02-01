GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 1 febbraio 2026

Ariete energico: oggi sei proiettato verso il nuovo, ma hai bisogno di fermarti un attimo e ascoltare anche gli altri.

Toro riflessivo: preferisci una giornata tranquilla, fatta di cose semplici e gesti autentici.

Gemelli comunicativo: scambi brillanti e conversazioni stimolanti ti mettono di buon umore.

Cancro affettuoso: oggi ti circondi di persone che ti fanno sentire protetto.

Leone solare: hai voglia di condivisione, ma sai lasciare spazio anche agli altri.

Vergine attenta: ogni dettaglio è sotto controllo, ma oggi riesci a rilassarti un po’.

Bilancia gentile: metti armonia dove ce n’è bisogno, con il tuo solito tocco elegante.

Scorpione profondo: oggi ti lasci andare a un sentimento che non potevi più trattenere.

Sagittario vivace: ti muovi con leggerezza, ma c’è qualcosa che ti tocca dentro.

Capricorno stabile: sei tu a dare sicurezza agli altri in questa domenica.

Acquario creativo: una giornata interessante per ripensare un’idea.

Pesci, segno del giorno, sarà ispirato, tenero, generoso: oggi senti tutto con maggiore profondità e sai anche trasformarlo in bellezza per chi ti è accanto.

Consiglio escursione: concediti una camminata al Parco della Maremma, lungo il tratto che costeggia la foce dell’Ombrone: un paesaggio che parla al tuo spirito sensibile e poetico.