GROSSETO – È di un maremmano il secondo posto al Trofeo miglior allievo degli istituti alberghieri 2026.

Importante riconoscimento per l’Isis Leopoldo II di Lorena nel panorama della formazione enogastronomica toscana. Alla scuola Tessieri – Atelier di Arti Culinarie di Ponsacco (Pisa), si sono svolte le prove della Selezione Regionale – Trofeo miglior allievo istituti alberghieri 2026, organizzata dall’Unione regionale cuochi toscani (Urct).

Mattia Colavito conquista la medaglia d’argento

A distinguersi tra i migliori studenti della regione è stato Mattia Colavito, alunno della classe 5AENO dell’Isis Leopoldo II di Lorena – Istituto professionale per l’enogastronomia e l’accoglienza alberghiera, che ha conquistato la medaglia d’argento e il secondo posto regionale.

Lo studente ha convinto la giuria con il piatto “Baccalà alla Mediterranea”, apprezzato per tecnica, equilibrio dei sapori e creatività, elementi fondamentali nella valutazione della competizione.

Un risultato che premia il percorso formativo

Il podio ottenuto non rappresenta solo un successo personale, ma valorizza l’intero percorso didattico e laboratoriale dell’istituto. Un modello formativo che punta su:

laboratori di alta formazione, per trasformare la passione in competenze professionali concrete

proiezioni di carriera, grazie al confronto diretto con i migliori professionisti del settore culinario

orientamento attivo, che unisce il saper fare alla cultura gastronomica del territorio

Formazione, talento e territorio

Il risultato di Mattia Colavito conferma come l’Isis Leopoldo II di Lorena rappresenti una scelta educativa solida e concreta, capace di accompagnare gli studenti verso eccellenze riconosciute a livello regionale.

L’impegno nei laboratori, la qualità dell’insegnamento e la guida dei docenti dell’area enogastronomica continuano a trasformare il percorso scolastico in una reale opportunità professionale, valorizzando giovani talenti pronti a entrare nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità.