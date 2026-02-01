BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano torna alla vittoria battendo 2-1 il Prato con una bella prestazione corale davanti al suo pubblico del Malservisi-Matteini. Con questo settimo brindisi i minerari si portano ad un passo dalla zona salvezza ma soprattutto ricaricano motivazione e grinta.

Dopo qualche minuto di studio all’8′ Stomeo ha un’incertezza in uscita su cross di Arrighi, ma Presta non riesce ad approfittarne e l’occasione sfuma.

Al 13′ l’arbitro concede un calcio di rigore al Follonica Gavorrano per un fallo di mano di Lattarulo sugli sviluppi di un cross di Fremura, su cui si era avventato Presta. Dal dischetto si presenta Rinaldini, che all’esordio decide per il cucchiaio e non sbaglia, portando i biancorossoblù in vantaggio.

Il Prato reagisce e si avvicina al gol al 17′: prima Greselin e poi Verde concludono ma vengono ribattuti dalla difesa biancorossoblù.

Subito dopo Rossetti conclude con un bel diagonale su cui Poggiolini interviene in tuffo. Poi Corsa tenta la botta da fuori non inquadrando lo specchio.

Prato ancora vicino al gol al 20′: Fiorini spizza di testa su calcio di punizione, Poggiolini interviene e sventa.

Rossetti sfiora la porta al 28′ su calcio d’angolo, il suo colpo di testa termina fuori di un soffio.

Il Prato spinge alla ricerca del gol e al 35′ lo trova proprio con Rossetti, che sfrutta una palla in verticale e supera Poggiolini, portando i suoi in parità.

Al 45′, quando l’arbitro assegna 4′ di recupero, Rinaldini tenta un tiro a giro che trova una deviazione in angolo.

Al 47′ Presta riporta in vantaggio il Follonica Gavorrano: Bellini pennella un calcio di punizione per la testa del numero 30 biancorossoblù, che supera Stomeo e porta il punteggio sul 2-1.

La ripresa si apre con una clamorosa traversa di Fossati, che calcia bene ma è sfortunato.

Il Prato risponde con una conclusione di Cela che termina centrale ed è preda di Poggiolini.

In campo c’è equilibrio, con il Prato che prova ad attaccare ma con il Follonica Gavorrano che gioca con ordine e non disdegna di portarsi in avanti in maniera pericolosa.

Al 18′ bella discesa di Zanon, che la mette in mezzo ma la palla non raggiunge nessun compagno.

Bellini al 22′ si incarica di un calcio di punizione dopo una discesa pericolosa di Fremura, atterrato al limite dell’area da Fiorini. Il numero 7 la mette di un soffio a lato.

Girandola di cambi alla metà della seconda frazione di gioco che cambia l’assetto delle due squadre.

Al 32′ ottima giocata di Presta, la cui conclusione dal limite viene deviata in angolo dal portiere con un gran colpo di reni. Quattro minuti dopo i lanieri ci provano invece con una conclusione velleitaria di Cesari, che termina non di molto a lato.

Al 43′ Fiorini, su schema di calcio piazzato, calcia ma trova la barriera biancorossoblù.

L’arbitro concede 5′ di recupero, durante i quali il Prato si rende pericoloso con Cela, ma il risultato non cambia.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bernardini, Bellini (39′ st Proietti), Marino, Fremura, Pescicani, Rinaldini (26′ st Likaxhiu), Presta, Ferrante (15′ st Drapelli), Arrighi (12′ st Ferretti), Fossati (20′ st Iacoponi). A disposizione: Tognetti, Bucci, Maurizi, Masoni. All. Brando.

PRATO: Stomeo, Risaliti (26′ st Mencagli), Corsa, Zanon, Polvani, Verde (18′ st Gioè), Lattarulo (18′ st Andreoli), Cesari, Greselin (1′ st Cela), Rossetti, Fiorini. A disposizione: Funghieri, Limberti, Boccardi, Santarelli, Atzeni. All. Dal Canto.

ARBITRO: Montevergine di Ragusa; assistenti Firera e Saracino di Ragusa.

MARCATORI: 13′ (rig.) Rinaldini, 35′ Rossetti, 47′ Presta.

NOTE: Spettatori: 327. Ammoniti Lattarulo, Fossati, Zanon, Fiorini, Ferretti. Recuperi 4+5.