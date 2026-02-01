GROSSETO – Onorevole sconfitta del Circolo Pattinatori 1951 nella tana della capolista Ubroker Bassano del Grappa. Finisce 6-2 per i giallorossi. Senza due pedine fondamentali come Saavedra e Sillero, e con Schiavo in panchina per onor di firma, il quintetto di Massimo Mariotti ha lottato fino alla fine, costringendo i ragazzi di Alessandro Bertolucci, uno degli ex Immarcabili del Follonica, a impegnarsi a fondo per evitare sorprese contro un avversario che ha difeso alla grande e che è stata superata soprattutto con conclusioni da lontano. E alla fine il pubblico ha applaudito Paghi e compagni.

Una bella girata di Vargas, finita alta, mette i brividi al Bassano al 2′. La replica locale è affidata a Ipinazar, ma Scarso si fa trovare pronto e al 5′ si oppone alla sciabolata di Pozzato. Al 6′ è invece il guantone di Verona a stoppare Vargas. Al 7′ lo spagnolo Riba piazzata però all’incrocio della porta grossetana per l’1-0. Con un pressing asfissiante, l’Ubroker cerca il raddoppio, ma Barragan con una bella incursione all’11 va vicinissimo al pareggio. Gomez. La gara si velocizza, con il Grosseto sempre più in partita, ma al 16′ i veneti raddoppiano con un tiro dalla distanza dell’ex Cardella, che buca il guantone di Scarso. A 4’25 dalla fine del tempo, Riba sistema sotto la traversa un tiro dalla sinistra su assist di Giuliani e un minuto dopo lo stesso giocatore spagnolo trova il quarto gol e la terza rete personale con un tiro che va a spegnersi al sette sempre alla sinistra di Scarso. Il Grosseto non s’arrende e a 38 secondi dall’intervallo infila la palla imparabilmente alla destra di Verona. Al 5′ della ripresa Scuccato riesce a trovare il quinto gol, nonostante Scarso, che tocca la sfera. Il C.P. è attento in difesa e non disdegna di agire in contropiede, come al 16′ quando Joaquin Vargas supera Verona con una carambola, per il 5-2. Con un po’ di fortuna, Scuccato riporta a +4 Bassano, riprendendo una palla rimbalzata dalla staccionata e tornata nella sua stecca. Il Cp è vivo fino all’ultimo e nei secondi finali Paghi e Giabbani vanno vicinissimi alla terza rete maremmana (foto Michele Brunello/Fisr).

Ubroker Bassano-Circolo Pattinatori Grosseto 6-2

UBROKER BASSANO: Verona, Girardi; Scuccato, Riba, Pozzato, Patricio Ipinazar, Posito, Cardella, Giuliani, Montigel. All. Alessandro Bertolucci

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Schiavo, Paghi, Vargas, Barbieri, Giabbani, Perfetti, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Rondina di Vercelli e Pigato di Montecchio Precalcino.

RETI: nel p.t. 6’22 Riba, 15’26 Cardella, 20’35 Riba, 21’30 Riba, 24’22 Barragan; nel s.t. 4’31 Scuccato, 15’47 Vargas, 17’37 Scuccato.