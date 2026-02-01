Foto di repertorio

GROSSETO – Colpo di reni nel secondo tempo e i ragazzi della Gea si impongono per 76-67 sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti, allungando termine della terza di andata a più 6 sulle seconde della Dr1, grazie al blitz della Cestistica Pescia a Venturina. I ragazzi di Silvio Andreozzi, come era già successo all’andata, hanno sofferto la buona condizione dei padroni di casa, che si sono fermati dopo quattro vittorie di fila, ma a dire il vero sono anche partiti piano, pareggiando il primo quarto (con sei punti di Ignarra e Furi), ma i locali hanno fatto girare il punteggio dalla loro e nel secondo quarto si portano avanti anche di dodici lunghezze, prima di andare all’intervallo lungo sul +8. La Gea si ripresenta in campo con un piglio diverso, con una difesa più aggressiva e con una maggiore percentuale al tiro e piano piano si avvicina e firma il sorpasso prima del trentesimo. Nell’ultima frazione i biancorossi aumentano il ritmo e si garantiscono un finale tranquillo che vale anche un record stagionale, la sesta vittoria di fila. Il coach Andreozzi ha ritrovato i canestri di Davide Liberati, miglior realizzatore con 19 punti (5/6 da due, 3/6 da tre), nonostante una caviglia in disordine. In doppia cifra anche Alessandro Banchi (1/6 da due, 1/7 da tre, 9/10 dalla lunetta), rimasto per un quarto in panchina per un problemino muscolare, e Tommaso Ense (2/8 da due, 2/7 da tre). Tutta la squadra ha cambiato marcia nel momento di recuperare lo svantaggio.

“Ci hanno fatto tribolare – ha ammesso Andreozzi – siamo partiti piano, ma l’inizio è stato complesso anche per un campo scivoloso; Alessandro Banchi dopo tre minuti si è fatto male al polpaccio e l’ho tenuto seduto per diversi minuti”.

Il coach bacchetta poi la squadra: “Non ci possiamo più permettere di partire mosci anche in vista delle partite più importanti del campionato, a cominciare da quella di domenica prossima. Nel terzo quarto però abbiamo preso fiducia in difesa, difendendo con una grande aggressività e i livornesi sono usciti di scena. Era importante vincere, siamo a più sei sulle seconde, grazie a un secondo tempo molto buono, in cui ho avuto l’apporto di tutti quanti. Diciamo che è stata una bella partita di cuore, in cui ho ritrovato Liberati, nonostante non si sia allenato. Mi piace spezzare una lancia per Lorenzo Malentacchi e Gabriele Ciacci, straordinari in difesa che hanno limitato Dell’Agnello, l’uomo migliore della Chimenti”.

Una curiosità: senza Lorenzo Scurti, la Gea ha usufruito del bonus federale di poter schierare una sola volta all’anno solo nove giocatori senior, visto che gli under sono scesi campo nel pomeriggio e non possono fare due gare in un giorno.

Nicola Chimenti Livorno-Gea Basketball Grosseto 67-76

NICOLA CHIMENTI: Fulceri 4, Pino 6, Cianetti 6, Gamba 2, Minuti n.e., Gavazza 3, Salvadori 6, Bernardini 15, Lulli 9, Dell’Agnello 16, Raffaelli. All. Pini.

GEA GROSSETO: Banchi 14, Ciacci 2, Ignarra 6, Furi 9, Liberati 19, Malentacchi 4, Romboli 3, Ense 10, Mari 9. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRO: Galeotti di Vicchio e Galluccio di Colle Val d’Elsa.

PARZIALI: 17-17, 39-31; 53-55.

STATISTICHE GEA: 19/36 nei tiri da due, 8/30 da tre, 14/21 nei liberi; 40 rimbalzi (34 difensivi), 12 palle recuperate (11 perse), 11 assist.