MILANO – L’editoria digitale locale guarda al futuro e rinnova i propri vertici. Sabato 31 gennaio l’assemblea di Anso – Associazione nazionale stampa online ha eletto Michele Pinto nuovo presidente per il prossimo triennio. Nello stesso voto è stato nominato il nuovo consiglio direttivo, di cui entra a far parte anche Daniele Reali, direttore de Il Giunco, testata associata ad Anso dal 2012 (Nella foto da sinistra: Manuel Sgarella, Andrea Garantola, Andrea Chiovelli, Daniele Reali, Giacomo Di Girolamo, Michele Pinto e Nathalie Grange).

Pinto succede a Marco Giovannelli, che ha guidato l’associazione per nove anni, attraversando tre mandati consecutivi e accompagnando una fase di consolidamento e crescita del comparto. Tra i risultati più significativi raggiunti negli ultimi anni figura la sottoscrizione del contratto di lavoro giornalistico ANSO–FISC, passaggio considerato strategico per il riconoscimento e la tutela del lavoro nelle redazioni digitali locali.

«Anso arriva a questo passaggio forte del lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato Pinto –. La presidenza di Marco Giovannelli e il lavoro del direttivo uscente hanno costruito basi solide. Il mio impegno sarà quello di proseguire su questo percorso, affrontando una nuova fase di crescita e di sfide per l’editoria locale online».

Fondata nel 2003, l’associazione riunisce editori di quotidiani digitali radicati nei territori, realtà nate per offrire un’informazione di prossimità, indipendente e capace di innovare linguaggi e modelli organizzativi. In uno scenario segnato dall’evoluzione delle abitudini di lettura e dall’impatto dei social media, le testate aderenti hanno continuato ad adattarsi, mantenendo centrale il valore del servizio pubblico e della qualità dell’informazione locale.

«L’editoria vive una fase complessa, ma l’informazione resta essenziale – ha aggiunto Pinto –. Anso deve continuare a fornire agli editori strumenti concreti per crescere e rafforzarsi. Editori più solidi significano anche condizioni di lavoro più stabili e serene per chi fa informazione ogni giorno».

Il Giunco nel direttivo nazionale

Per la Maremma si tratta di un passaggio importante. L’ingresso di Daniele Reali nel consiglio direttivo porta all’interno dell’associazione anche l’esperienza maturata da Il Giunco, realtà nata e cresciuta sul territorio grossetano, oggi punto di riferimento quotidiano per l’informazione locale digitale.

La presenza nel direttivo consentirà di partecipare direttamente alle scelte strategiche dell’associazione su temi centrali come sostenibilità economica delle testate, tutela del lavoro giornalistico, innovazione tecnologica e formazione.

Il nuovo consiglio direttivo

Il nuovo direttivo di Anso è composto da:

• Michele Pinto (VivereSinegallia) presidente

• Giacomo Di Girolamo (Tp24 – Marsala), vicepresidente

• Nathalie Grange (Aostasera)

• Andrea Garantola (Open)

• Daniele Reali (Il Giunco – Grosseto)

• Andrea Chiovelli (IVG – Savona)

• Manuel Sgarella (VareseNews)

Un gruppo che rappresenta diverse esperienze territoriali italiane e che punta a rafforzare il ruolo dell’informazione digitale di prossimità come presidio democratico e comunitario.