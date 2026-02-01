Foto di repertorio

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto, con appena otto giocatrici a referto, comprese le giovanissime Mazzi e Sliusar, esce a testa alta dal campo del Baloncesto Firenze. Le ragazze di Luca Faragli, contro un avversario in salute, hanno lottato con i denti, ma vuoi per l’inesperienza, vuoi per un calo fisico hanno finito per perdere con uno scarto di 23 punti (72-49 il finale). Borellini e compagne, dopo essere andate all’intervallo sotto di 15 punti, undici dei quali subiti nella frazione iniziale, nel terzo quarto hanno prodotto il massimo sforzo, andando fino al -6, per chiudere a -10 al 30′. Ma nell’ultimo periodo non hanno potuto evitare il ritorno delle padrone di casa, che hanno chiuso il match con un parziale di 17-4.

“Siamo andate a Firenze con sole otto giocatrici, perché alla fine mi è mancata anche Francesca Benedetti – commenta il coach Luca Faragli – Chiuso il primo tempo sotto di 15, dopo aver lottato onorevolmente, nel terzo quarto siamo ritornati sotto sei, ma fisicamente non abbiamo retto, perché s’è giocato in otto, ruotando le ragazzine Carolina Merlini, Julia Sliusar e Viola Mazzi, che sono alle prime partite in serie C. Viola è alla terza uscita, Julia addirittura alla seconda. Viola ha giocato bene, ha fatto sette punti ha difeso forte. Ripeto, all’ultimo tempino non ci si faceva più fisicamente e loro hanno allungato”.

Faragli si rammarica di essere stato superato in classifica dal Baloncesto, contro il quale la Gea aveva vinto di quattro all’andata: “Nelle prossime settimane recupererò un po’ di ragazze, dobbiamo allenarci meglio, cercando di lasciare dietro Castelfiorentino” (foto Venezia).

GEA GROSSETO: Vallini 12, Borellini 10, Vannozzi 8, Emma Bertaccini 10, Merlini, Mazzi 7, Sliusar 2, Faragli. All. Luca Faragli.

PARZIALI: 24-13, 40-25; 55-45, 72-49.

USCITE PER FALLI: Vallini, Merlini.