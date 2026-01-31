Foto di repertorio

GROSSETO – Ritorno al successo per l’Atlante Grosseto, che inanella l’ottava vittoria stagionale battendo 5-1 il MestreFenice al Palabombonera. Contro un avversario di bassa classifica sono tre punti importanti per i biancorossi, che agganciano al quarto posto il Maccan Prata e si ricandidano per un biglietto per la postseason.

Grossetani in vantaggio con bomber Fahd, con Toni Jodas che raddoppia poco prima del riposo; nella ripresa terza rete dei locali di Mesa Maldonado, più le repliche proprio di Jodas e Fahd, mentre per gli ospiti c’è gloria per Galliani.

Questo successo arriva all’indomani dell’ultima mossa di mercato dell’Atlante, che ha ufficializzato, come scritto sulla propria pagina Facebook “la rescissione consensuale con Daniel Chisci. A lui va il ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi e dopo l’esordio in A2 Élite gli auguriamo le migliori fortune per il proseguo di carriera”.