GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano ha ottenuto un finanziamento di 187mila euro grazie alla partecipazione a un bando pubblico finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici. L’ente si è classificato quarto in graduatoria, risultato che consentirà di intervenire sulla scuola primaria e sulla scuola secondaria di primo grado del capoluogo, migliorandone l’accessibilità e la fruibilità per tutti.

«Si tratta di un risultato molto importante – dichiara la sindaca Stefania Ulivieri – perché consente di dare risposte concrete a un bisogno reale della nostra comunità scolastica. Rendere gli edifici più accessibili significa garantire pari diritti, maggiore autonomia e ambienti adeguati a studenti, famiglie e personale».

Le risorse ottenute permetteranno di riqualificare l’edificio scolastico, eliminando le barriere architettoniche e rendendo gli spazi più inclusivi e funzionali, in linea con i criteri di accessibilità richiesti dai bandi pubblici.

«Questo finanziamento – prosegue la sindaca – è il frutto di un lavoro costante di progettazione e di ricerca di opportunità di finanziamento. I risultati arrivano quando si costruiscono progetti solidi e si lavora con continuità, anche lontano dai riflettori».