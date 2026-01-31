CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’Organismo di composizione della crisi (OCC) del Comune di Castiglione della Pescaia chiude il suo primo anno di attività con un bilancio fortemente positivo. Costituito come articolazione interna dell’ente e iscritto al registro ministeriale il 5 febbraio 2025, l’OCC si è affermato in pochi mesi come punto di riferimento per i cittadini sovraindebitati nel circondario del Tribunale di Grosseto.

40 procedure attivate e oltre 2,4 milioni di debiti presi in carico

A soli dieci mesi dall’avvio della piena operatività, l’Organismo ha già attivato 40 procedure di sovraindebitamento, su richiesta di nomina del Gestore della Crisi, figura incaricata di seguire il debitore fino alla presentazione della pratica in Tribunale.

I procedimenti riguardano un ammontare complessivo di oltre 2,4 milioni di euro di debiti, riferiti a cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà senza colpa, dolo o malafede. La meritevolezza del debitore viene valutata caso per caso dagli organi competenti durante l’iter procedurale.

La sindaca Nappi: “Tra i primi organismi a livello nazionale”

«Questi risultati – afferma la sindaca Elena Nappi – ci collocano tra i primi organismi sul piano nazionale. L’OCC di Castiglione della Pescaia si distingue per numero di pratiche gestite, rapidità di risposta e percentuale di procedure concluse positivamente».

La sindaca sottolinea anche il valore umano del lavoro svolto: «I Gestori della Crisi hanno affiancato i debitori in percorsi complessi e delicati, svolgendo un ruolo non solo professionale ma anche solidaristico e sociale. Il Comune vuole stare al fianco dei cittadini e offrire una concreta possibilità di rinascita civile ed economica alle persone meritevoli».

Otto sentenze favorevoli e una domanda in costante crescita

Ad oggi, otto procedure si sono concluse con sentenza favorevole, sette risultano già incardinate in Tribunale e 25 sono in fase di lavorazione. Numeri che confermano una domanda in costante crescita e il ruolo centrale dell’OCC nel contrasto al sovraindebitamento.

Dietro i numeri, storie di famiglie e di riscatto

Ogni pratica racconta una storia personale e familiare. Tra i casi più significativi, quello di un uomo gravato da un debito superiore a 350mila euro, derivante da finanziamenti concessi oltre trent’anni fa all’azienda agricola del padre. Nel novembre scorso ha ottenuto l’apertura della Liquidazione Controllata, ponendo fine a una vicenda che aveva segnato profondamente la sua vita e favorendo anche un riavvicinamento familiare.

Toccante anche la storia di un padre che, per garantire alla figlia malata oncologica l’accesso a una cura sperimentale a pagamento, aveva accumulato oltre 90mila euro di debiti, aggravati dalla chiusura della propria attività di pizzeria. Anche in questo caso l’OCC ha valorizzato la meritevolezza del debitore, riconoscendo l’assenza di responsabilità nella genesi del debito.

Applicare la Legge anti-suicidi per salvare le persone

In questo quadro, l’OCC di Castiglione della Pescaia continuerà ad applicare con determinazione i principi della Legge anti-suicidi, con l’obiettivo di intervenire prima che il disagio economico diventi irreversibile e di salvare quante più persone possibile.