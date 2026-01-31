GROSSETO – C’è anche la Maremma nel nuovo singolo di Molella, in uscita il 5 febbraio. Il brano, intitolato “Come In A Dance”, porta infatti la voce di KG Man, artista del territorio grossetano, già noto al pubblico come uno dei frontman dei Quartiere Coffee. Con loro anche il dj e producer Tommy Veanud, che firma la produzione insieme al dj lombardo.

Il risultato è una collaborazione che unisce la storia della dance italiana con l’identità sonora reggae e dancehall di un interprete maremmano, portando un pezzo di territorio dentro una produzione destinata ai club e ai festival internazionali.

Il progetto

Molella, considerato una delle figure simbolo della musica dance italiana e autore di hit globali come Freed From Desire, torna con un brano pensato per la pista: una traccia che nasceva con un’altra veste e che è stata poi trasformata in una vera e propria “arma” Tech House, con bassi profondi, groove serrato e ritmi pulsanti.

A caratterizzarla è soprattutto la parte vocale di KG Man, che porta nel pezzo la sua cifra stilistica: liriche in giamaicano, energia reggae e un timbro caldo e riconoscibile. Un’impronta che crea un ponte originale tra elettronica da club e vibrazioni caraibiche.

La firma maremmana

Per il pubblico locale è un motivo d’orgoglio: KG Man è da anni una presenza costante nella scena reggae italiana e internazionale, ma questa collaborazione con un nome storico della dance amplia ulteriormente la platea, proiettando la sua voce su circuiti ancora più vasti.

L’incontro tra i tre artisti ha dato vita a un suono ipnotico, pensato per sound system e grandi palchi, ma con una forte identità. “Come In A Dance” è costruita come un invito collettivo al movimento, un inno diretto e immediato che punta dritto alla pista.

Dalla provincia al mondo

È l’ennesima dimostrazione di come anche dalla Maremma possano nascere percorsi capaci di dialogare con il mercato musicale globale. Un talento locale che trova spazio in una produzione internazionale, portando con sé radici, stile e personalità.

Un tassello in più per la scena musicale del territorio, che continua a farsi notare ben oltre i confini provinciali.