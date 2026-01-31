GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 31 gennaio 2026
Ariete attivo: oggi però ti lasci guidare da una voce diversa.
Toro costante: porti equilibrio in una situazione complessa.
Gemelli curioso: oggi ti lasci incuriosire da chi parla poco.
Cancro affettuoso: ma oggi più riservato.
Leone lucido: sai dosare energia e parole.
Vergine, segno del giorno, sarà precisa, organizzata, efficace: oggi sistemi ciò che sembrava caotico e fai chiarezza.
Consiglio escursione: fai tappa al Museo delle Miniere di Gavorrano, tra storia, tecnica e memoria del lavoro: un luogo che parla al tuo senso dell’ordine.
Bilancia gentile: oggi anche molto pratica.
Scorpione razionale: ma oggi più sereno.
Sagittario ispirato: ma con un obiettivo concreto.
Capricorno produttivo: ma oggi più leggero.
Acquario brillante: ma oggi più attento ai dettagli.
Pesci empatici: oggi lasci che gli altri si raccontino.
Con questo si conclude il mese di gennaio 2026.
