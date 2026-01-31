GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 31 gennaio 2026

Ariete attivo: oggi però ti lasci guidare da una voce diversa.

Toro costante: porti equilibrio in una situazione complessa.

Gemelli curioso: oggi ti lasci incuriosire da chi parla poco.

Cancro affettuoso: ma oggi più riservato.

Leone lucido: sai dosare energia e parole.

Vergine, segno del giorno, sarà precisa, organizzata, efficace: oggi sistemi ciò che sembrava caotico e fai chiarezza.

Consiglio escursione: fai tappa al Museo delle Miniere di Gavorrano, tra storia, tecnica e memoria del lavoro: un luogo che parla al tuo senso dell’ordine.

Bilancia gentile: oggi anche molto pratica.

Scorpione razionale: ma oggi più sereno.

Sagittario ispirato: ma con un obiettivo concreto.

Capricorno produttivo: ma oggi più leggero.

Acquario brillante: ma oggi più attento ai dettagli.

Pesci empatici: oggi lasci che gli altri si raccontino.

Con questo si conclude il mese di gennaio 2026.

