ORBETELLO – Un esposto alla Procura della Repubblica sulla sicurezza dell’Aurelia. A farlo Matteo Porta, segretario dei Giovani democratici di Orbetello «Per segnalare una condizione di grave pericolo per la pubblica incolumità».

Il tratto dell’Aurelia, all’altezza di Albinia, torna al centro dell’attenzione per una situazione che da tempo preoccupa cittadini e automobilisti.

Lavori sospesi e deviazione provvisoria sotto accusa

La criticità riguarda il segmento dell’Aurelia in corrispondenza del cantiere dello scolmatore di Campo Regio, dove da circa due anni i lavori risultano sospesi e la circolazione avviene su una deviazione provvisoria della carreggiata. Una soluzione temporanea che, secondo quanto segnalato, presenta evidenti problemi di sicurezza, aggravati dal trascorrere del tempo e dall’elevato volume di traffico, anche pesante.

Numerosi incidenti, anche mortali

Nel tratto interessato si sono verificati numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali gravi e mortali, oltre a ribaltamenti di mezzi pesanti. L’ultimo episodio risale al 28 gennaio 2026, quando un incidente ha causato il ferimento di un uomo di 85 anni. Eventi che, per frequenza e dinamica, rendono il rischio prevedibile e ricorrente.

L’esposto: “Situazione nota, ma nessun intervento risolutivo”

Matteo Porta, segretario dei Giovani democratici di Orbetello, chiede di fare luce su eventuali responsabilità penali legate alla gestione, manutenzione e custodia dell’infrastruttura stradale. Nel documento si sottolinea come, nonostante la reiterazione degli incidenti, non risultino adottate misure strutturali efficaci per eliminare la situazione di pericolo.

La richiesta alla Procura di Grosseto

L’esposto invita l’Autorità giudiziaria a svolgere gli opportuni accertamenti, al fine di verificare se sussistano omissioni o negligenze da parte dei soggetti competenti. È stata inoltre manifestata la riserva di costituirsi parte civile, qualora dovessero emergere profili di responsabilità.

Sicurezza stradale e infrastrutture: un tema aperto

Il caso riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale lungo l’Aurelia, una delle principali arterie della provincia di Grosseto, e sulla necessità di interventi tempestivi e definitivi nei cantieri che incidono sulla viabilità. Intanto, cresce la preoccupazione tra residenti e automobilisti, che chiedono soluzioni concrete prima che si verifichino nuove tragedie.