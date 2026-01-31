GROSSETO – Trasferta a Camaiore per la ventiduesima di campionato di un Grifone reduce dalla scorpacciata a danno del Cannara (foto d’archivio di Paolo Orlando). I torelli si contenderanno la posta in palio con una rivale attualmente in zona playout ma con la salvezza ancora alla portata.

“C’è una piccola stranezza da quando il Camaiore ha cambiato allenatore – ha detto mister indiani alla vigilia del match – ha vinto tutte le trasferte e fatto molta più fatica in casa, anche se non vuol dire niente, sono sempre in acque pericolose. Noi sicuramente manterremo le nostre tre punte, non andremo certamente abbottonati. Che partita verrà fuori? Dipenderà da loro, quello che facciamo noi è prendere la partita e cercare di dominarla, se loro vogliono giocare a campo aperto o rinchiudersi non posso saperlo ora. Gerardini e Benedetti ancora out purtroppo”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Brenna, Cardelli, il nuovo arrivato classe 2007 Cesario, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 all’impianto di Camaiore.

Il programma e gli arbitri della 22esima giornata del girone E:

Cannara-Canara-Vivi Altotevere Sansepolcro (Rashed di Imola)

Follonica Gavorrano-Zavorrano-Prato (Montevergine di Ragusa)

Orvietana-Seravezza (Copelli di Mantova)

Poggibonsi-Ghiviborgo (Gambin di Udine)

Camaiore-Grosseto (Sarcina di Barletta)

Scandicci-San Donato Tavarnelle (Ragno di Molfetta)

Sporting Trestina-Aquila Montevarchi (Borghi di Modena)

Tau-Fulgens Foligno (Patti di Palermo)

Terranuova Traiana-Siena (Ferruzzi di Albano Laziale)

La classifica:

Grosseto 53 punti; Tau Altopascio 44; Seravezza 41; Foligno 39; Terranuova Traiana 35; Prato 33; Scandicci, Siena 29; Ghiviborgo 28; San Donato Tavarnelle 26; Sporting Trestina, Orvietana, Aquila Montevarchi 24; Follonica Gavorrano, Camaiore 23; Sansepolcro 15; Poggibonsi 14; Cannara 11.