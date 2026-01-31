GROSSETO – Negli anni 80 si chiamava “il risucchio”. Lo facevi dal motorino di un amico quando restavi a piedi perché finivi la benzina troppo lontano dal distributore. Poi, certo, il rischio era di restare a piedi in due ma quella era un’altra storia.

A Grosseto però il fenomeno non ha nulla di retrò o goliardico. Questa notte le auto in via Preselle sono state tutte letteralmente svuotate dal carburante. I ladri si sono messi d’impegno e, una a una, hanno svuotato i serbatoi della zona tra l’aeroporto e il Tiro a segno.

«Stamani sono uscita di casa, aveva un appuntamento, e ho visto lo sportellino aperto, stessa cosa un’auto vicina – racconta una lettrice -. Poi è passato un signore che mi ha detto che avevano rubato benzina in tutta la via».

«Non credete che sia cosa difficile. Per anni, quando la mia famiglia aveva l’officina, ci hanno rubato benzina dai mezzi parcheggiati, persino autobus e camion che hanno sistemi più sofisticati. Poi abbiamo scoperto che passavano dal retro con un tubo di oltre 5 metri e “si servivano” come al distributore».