BAGNO DI GAVORRANO – Ventiduesima di campionato fra le mura amiche per il Follonica Gavorrano per il faccia a faccia con il Prato. La gara si giocherà domani domenica alle 14,30 al Malservisi-Matteini, con la formazione di Lucio Brando che affronterà il team allenato da Alessandro Dal Canto, reduce dal pareggio interno per 2-2 contro il Tau Altopascio.

Il Prato si presenta a Bagno di Gavorrano sesto con 33 punti frutto di 10 vittorie, tre pareggi e otto sconfitte, 29 gol fatti e 23 subiti. In virtù del punto conquistato nell’ultimo turno la formazione allenata da Dal Canto ha perso la zona play off proprio in favore della Terranuova Traiana, formazione che ha battuto i biancorossoblù nell’ultimo turno per 1-0.

I ragazzi di Lucio Brando si presentano così alla quinta di ritorno in piena zona play out a quota 23 punti, anche se tra i 23 e i 24 punti ci sono ben 5 squadre a lottare per la salvezza.

Per i minerari le vittorie sono ancora sei e i pareggi cinque, mentre le sconfitte sono diventate adesso 10, con 23 gol fatti e 31 subiti.

Il Follonica Gavorrano proverà così a invertire la rotta contro il Prato. “Il calendario è complicato e in questa posizione di classifica tutte le partite diventano difficili. Incontriamo praticamente sempre squadre sopra di noi in classifica da qui alla fine. Dobbiamo sapere chi siamo e sapere che tipo di calcio bisogna fare per tirarsi fuori”, ha detto mister Lucio Brando.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, la gara di andata è terminata sul 2-0 per il Prato con i gol di Gioè e Lattarulo, uno per tempo.

L’ultimo match prima di questa stagione risaliva invece all’annata 2021/22, quando il Follonica Gavorrano vinse a Prato per 1-2 nell’incontro di Coppa Italia di Serie D valevole per gli ottavi di finale, arrivando poi alla conquista finale del trofeo.

Per ritrovare invece un doppio confronto di campionato nel girone E di Serie D, bisogna risalire alla stagione 2018/19, quando l’allora Gavorrano 1930 perse a Prato per 1-0 e pareggiò tra le mura amiche per 1-1.

L’anno prima, nella stagione 2017/18, non andò meglio: in quel caso, però, si parlava di Serie C, con entrambe le squadre che poi nella stagione successiva tornarono appunto tra i dilettanti, dopo la retrocessione diretta del Prato e quella ai play out dei minerari: a Prato la sfida terminò sull’1-0 per i padroni di casa, a Bagno di Gavorrano invece uscì il pareggio per 1-1. Nel girone di Coppa Italia di Serie C, inoltre, il confronto terminò sullo 0-1 per il Prato.

Diversi inoltre gli ex di turno: nello schieramento di mister Lucio Brando figurano i difensori Emanuele Matteucci, Alain Fremura e i neo arrivati Mattia Drapelli e Damiano Rinaldini, tra le fila del Prato il centrocampista Yusuf Cela e l’attaccante Mattia Mencagli.