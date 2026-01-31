GROSSETO – Marina di Grosseto andrà con il comprensivo 4, Castiglione e Buriano con il comprensivo 2 e Braccagni con il 5.

Il dimensionamento scolastico voluto dal Governo si sta concretizzando. A farne le spese saranno il comprensivo Orsino Orsini di Castiglione della Pescaia (sotto cui ricadeva anche Buriano, Marina di Grosseto e Braccagni) e l’istituto comprensivo Don Milani che verrà accorpato al comprensivo Civinini a Orbetello.

I due istituti non raggiungono i requisiti stabiliti dalle nuove norme nazionali del Mim (il Ministero dell’istruzione e del merito). In un primo momento la Regione Toscana ha provato ad opporsi al provvedimento, ma il Governo ha ventilato il rischio di pagare possibili danni erariali.

Il dimensionamento dunque si farà. Vediamo come:

• Verranno accorpate all’Istituto comprensivo 4 le scuole di Marina di Grosseto: Primaria Collodi, Infanzia Marina di Grosseto, Secondaria di 1°grado Fattori.

• Verranno accorpate all’Istituto comprensivo 2 le scuole di Castiglione della Pescaia Istituto Orsini: Scuola infanzia Buriano, Scuola infanzia Castiglione della Pescaia, Scuola primaria Buriano R. Fucini, Scuola Primaria Castiglione Pascoli, Scuola secondaria di 1°grado Orsini.

• Verranno accorpate all’Istituto comprensivo 5 le scuole di Braccagni: Scuola dell’infanzia Braccagni, Scuola primaria di Braccagni Concialini.

• Infine l’accorpamento del comune di Orbetello dove l’unione darà vita all’Istituto comprensivo Civinini-Don Milani.