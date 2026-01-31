MONTIONI – È rimasto incastrato all’interno di una recinzione nelle cave di Montioni, nel comune di Monterotondo Marittimo. Senza l’intervento dei Vigili del fuoco sarebbe stato spacciato. I pompieri del distaccamento di Follonica, questo pomeriggio hanno soccorso un daino intrappolato.

Bloccato con le corna nel filo della recinzione

L’animale, nel tentativo di oltrepassare il perimetro dell’area, è rimasto impigliato con la corona delle corna in un filo metallico della recinzione, presumibilmente elettrificato, ma risultato poi non funzionante. Il daino non riusciva più a muoversi ed era in evidente stato di difficoltà, completamente immobilizzato.

L’intervento dei vigili del fuoco di Follonica

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno operato con la massima cautela, per evitare ulteriori traumi all’animale. I soccorritori hanno liberato il daino dal groviglio di fili, lavorando con attenzione per non causargli ferite o stress aggiuntivo.

Animale liberato e tornato nel bosco

Dopo il soccorso, il daino è risultato inermi e in buone condizioni. Appena svincolato dalla recinzione, si è immediatamente allontanato, facendo ritorno nella vicina area boschiva.

L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sul tema della convivenza tra fauna selvatica e infrastrutture, soprattutto nelle zone rurali e boschive della provincia di Grosseto.

