GROSSETO – “In arrivo dal ministero della Cultura 350mila per opere a Grosseto”.

Lo annuncia, in una nota, la senatrice Simona Petrucci.

“Nello specifico, il Mic ha destinato una somma di 350mila euro per gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’area del bastione Cavallerizza, e di 250mila euro destinati al restauro e al risanamento conservativo del foyer dell’ex cinema Marraccini”.

“Si tratta, nel complesso, di un modello di concretezza per garantire risposte vere al patrimonio artistico dei nostri territori, per il quale ringrazio il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha dato seguito, in modo concreto, agli impegni assunti. Le politiche del governo Meloni dimostrano che alle parole seguono i fatti. L’investimento nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio comune, rappresenta non solo il rafforzamento della nostra identità, ma anche la volontà di sostenere l’economia locale e promuovere sviluppo. Per Fratelli d’Italia e per l’esecutivo, la cultura non è soltanto memoria del passato, ma leva strategica per il futuro”.