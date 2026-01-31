ROSELLE – Sarà il Trofeo Nomadelfia, in programma domenica 8 febbraio, ad aprire ufficialmente la nuova stagione ciclistica su strada del comitato Uisp di Grosseto, con la prima prova del Circuito Maremmano Uisp.

L’evento, organizzato dal Team Bassi Bike in collaborazione con Uisp, partirà da Roselle. Il ritrovo e le iscrizioni sono fissati presso al Bar Guidoni, dalle 8 alle 9, mentre la partenza ufficiale sarà alle 9.30.

La gara prevede un percorso in linea non impegnativo, pensato per inaugurare l’annata sportiva con una prova scorrevole ma competitiva. Il tracciato toccherà diverse località della zona: Roselle, Aiali, SP 152, Stratte, Lupo, Macchiascandona, Bozzone, SP 41, Sbirro, SP 223, con arrivo finale a Nomadelfia. La manifestazione è aperta a Elite Sport, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 e Donne unica. L’iscrizione ha un costo di 20 euro e potrà essere effettuata tramite il portale Uisp al link dedicato: www.uisp.it/toscana/ciclismo.

Per info 3471799001 e Elena 3205574288.