CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si intitola “Castiglione in movimento – giovani connessioni” ed è il progetto di animazione territoriale rivolto ad adolescenti e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni attivato dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali a sostegno delle nuove generazioni e si pone l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva, la socializzazione, il benessere psicologico ed emotivo dei giovani, con particolare attenzione a coloro che si trovano in situazioni di marginalità o di disconnessione sociale, come studenti a rischio di dispersione scolastica.

Per la realizzazione del progetto è stata stanziata una somma di 13.125 euro.

«Con questo progetto – dichiara l’assessore al sociale Sandra Mucciarini – vogliamo rafforzare il nostro impegno a favore delle nuove generazioni, individuando spazi di incontro e ascolto per quei ragazzi che ne hanno più bisogno. Si tratta di un’iniziativa che mette al centro il benessere psicologico ed emotivo dei più giovani, offrendo loro opportunità di socializzazione e strumenti in grado di contrastare l’isolamento e la marginalità. Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra comunità, promuovendo inclusione, creatività e senso di appartenenza».

Il progetto, completamente gratuito per i partecipanti, ha preso il via nel mese di novembre presso la “Fattoria delle Anatre” ed andrà avanti fino a giugno con due incontri settimanali della durata di tre ore ciascuno. Sono previste attività laboratoriali e di socializzazione, con l’utilizzo delle principali piattaforme digitali e social, finalizzate alla realizzazione di video e podcast.

“I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze di base nella narrazione sonora, dall’ideazione di un format alla registrazione, dal montaggio fino alla pubblicazione dei contenuti – conclude l’Amministrazione -. Con questa iniziativa il Comune di Castiglione della Pescaia conferma il proprio impegno nella promozione di politiche educative e sociali volte alla crescita, all’inclusione e al benessere delle giovani generazioni”.