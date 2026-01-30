Foto di repertorio

FOLLONICA – L’Amministrazione comunale comunica l’avvio degli interventi di riprofilatura dell’arenile e completamento delle opere di difesa della costa nel quartiere di Senzuno.

“I lavori, che seguono quelli per la realizzazione del pennello in massi di pietra, rappresentano uno step fondamentale per la protezione del litorale, dando così un risultato complessivo: il materiale emerso dalle opere del Circolo Cala Violina sarà infatti utilizzato per rafforzare la spiaggia circostante, nel tratto compreso tra Senzuno e Salciaina”, fa sapere il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

Per consentire l’allestimento del cantiere e il transito dei mezzi pesanti (escavatori e motopale) in totale sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto di spiaggia compreso tra la concessione 1/2022 (Circolo Nautico Calaviolina) e il confine comunale a Sud.

L’Amministrazione tiene a precisare che la chiusura dell’area, prevista fino al 15 marzo 2026, non sarà totale e indiscriminata per l’intera durata del cantiere. Anzi. Al fine di limitare al massimo l’impatto su cittadini, turisti e attività balneari, i lavori e le relative restrizioni saranno gestiti per settori e stralci funzionali.

“La scelta di procedere per lotti – spiega il sindaco – nasce dalla volontà di limitare i disagi dovuti ai lavori in corso. In questo modo, l’area interdetta sarà limitata esclusivamente alla porzione di spiaggia interessata dalle lavorazioni in quel momento, restituendo alla fruizione pubblica le zone non appena i mezzi avranno terminato le operazioni di competenza. L’ordinanza si è resa necessaria per garantire l’incolumità pubblica, vista la presenza di macchine operatrici e la necessità di delimitare le aree di deposito materiali”.

I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del Settore Lavori Pubblici e Demanio Marittimo.

“L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione – conclude il sindaco -, ricordando che questi interventi sono essenziali per garantire, in vista della prossima stagione estiva, un arenile più resiliente e adeguatamente protetto dai fenomeni di erosione”.