ORBETELLO – In programma due interventi di manutenzione sulla rete idrica: Acquedotto del Fiora sarà al lavoro giovedì 4 febbraio a Orbetello in via delle Pilacce e in via Paolieri.
Per lavori in via delle Pilacce dalle 8.30 alle 11 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Aurelia Vecchia, via dei Salici, via del Frassino, via del Melograno, via della Fonte, via della Mortella, via della Quercia, via delle Pilacce, con ripristino flusso salvo imprevisti intorno alle 11.
Per l’intervento in via Paolieri dalle 11 alle 13.30 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Giovanni Fattori, via Maremmana, via Paolieri, via Pietro Aldi, via Pascucci, via Renato Fucini, via Sicilia, via Stefano Raffei, con ripristino flusso salvo imprevisti intorno alle 13.30.
