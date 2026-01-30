GROSSETO – Prende il via il “Progetto Neve”, l’iniziativa dell’Unione Comuni Amiata Grossetana che permette agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di vivere l’esperienza educativa e sportiva di una settimana di scuola di sci sulla neve del Monte Amiata.

Il servizio inizia a partire da lunedì 2 febbraio, confermando un appuntamento molto gradito e atteso dalle famiglie. L’adesione è stata importante: sono 541 i ragazzi che si sono iscritti, provenienti dagli istituti comprensivi di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano. Il progetto si svolgerà presso gli impianti sciistici del Prato delle Macinaie e le attività saranno tenute dalla Scuola Italiana di Sci Monte Amiata Ovest di Castel del Piano. Per gli alunni che non parteciperanno alle lezioni di sci verranno proposti giochi sulla neve accompagnati da semplici regole di sicurezza, per imparare divertendosi.

Il progetto è stato deliberato martedì scorso dalla Giunta dell’Unione che ha previsto da quest’anno nuovi criteri di ripartizione delle spese di trasporto tra i Comuni, nell’ottica della solidarietà fra scuole più e meno popolose, per garantire a tutti i bambini e ragazzi le stesse opportunità.

“Con il Progetto Neve l’Unione ha scelto consapevolmente di introdurre un cambiamento importante rispetto al passato, modificando la ripartizione delle spese per il trasporto a carico dei Comuni: – spiega Federico Balocchi, presidente dell’Unione – è stata definita una quota di compartecipazione a ragazzo uguale per tutte le amministrazioni comunali, superando le differenze legate ai chilometri da percorrere o al numero dei partecipanti per singolo territorio. Questa novità comporta, inevitabilmente, che alcuni Comuni sostengano un impegno economico maggiore rispetto ad altri, ma è una scelta voluta e condivisa da tutta la Giunta dell’Unione, secondo il principio solidaristico, perché permette di assicurare il servizio anche ai ragazzi che vivono in aree con meno iscritti e con maggiori difficoltà logistiche.”

La spesa complessiva a carico dei Comuni, quest’anno, è di 9mila euro. Grazie a questa compartecipazione il costo sostenuto dalle famiglie per l’intera settimana è di soli 124 euro ad alunno, comprensivi di bus navetta dalla scuola di provenienza agli impianti, andata e ritorno, noleggio dell’attrezzatura, abbonamento agli impianti di risalita, lezioni con maestri di sci qualificati. Una quota davvero vantaggiosa considerando che, per una settimana di attività la spesa si avvicina a quanto sarebbe necessario sostenere per una sola giornata di neve, qualora venisse organizzata in autonomia.

“Il Progetto Neve è una importantissima opportunità che diamo a tutte le famiglie del nostro territorio di garantire ai propri figli un’esperienza formativa, di socializzazione e di avvicinamento allo sport – sottolinea Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano con delega nella Giunta dell’Unione all’Istruzione, trasporti e politiche sociali – La risposta che c’è stata in termini di adesioni dimostra quanto il progetto sia gradito.Nonostante un significativo aumento dei costi di trasporto, i Comuni hanno scelto di continuare a investire per mantenere il progetto accessibile, riconoscendone il valore educativo e sociale. I nuovi criteri di ripartizione della compartecipazione alle spese da parte dei Comuni si ispirano al principio solidaristico che trova sintesi all’interno della Giunta dell’Unione. Una scelta politica chiara e responsabile che consente di garantire pari opportunità a tutti i ragazzi e le ragazze.”

Alla base del Progetto Neve c’è un Protocollo di Intesa sottoscritto dall’Unione dei Comuni Amiata Grossetana, con gli Istituti comprensivi del territorio e la scuola italiana di sci Monte Amiata Ovest, ciascuno per le proprie competenze. L’Unione cura l’organizzazione del servizio di trasporto, la compartecipazione economica dei Comuni e il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti. Le scuole garantiscono l’integrazione del progetto nel percorso educativo, mentre la scuola di sci assicura l’organizzazione tecnica, la sicurezza e la qualità dell’attività sportiva attraverso maestri qualificati.