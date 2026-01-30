GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 30 gennaio 2026
Ariete determinato: chiudi una questione in sospeso.
Toro affidabile: sei un esempio concreto per gli altri.
Gemelli scattante: ma oggi più riflessivo.
Cancro attento: comprendi anche ciò che non viene detto.
Leone risoluto: oggi sai mantenere la calma.
Vergine lucida: giornata di piccoli traguardi.
Bilancia armoniosa: oggi sei un riferimento silenzioso.
Scorpione profondo: oggi sai mediare.
Sagittario curioso: ma oggi ascolti di più.
Capricorno, segno del giorno, sarà concreto, stabile, risolutivo: affronti la realtà con metodo e chiarezza.
Consiglio escursione: visita il Convento di San Francesco a Semproniano, immerso nella quiete: luogo essenziale e ordinato, come te.
Acquario ispirato: ma oggi più efficace del solito.
Pesci tranquilli: ma molto centrati.