GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 30 gennaio 2026

Ariete determinato: chiudi una questione in sospeso.

Toro affidabile: sei un esempio concreto per gli altri.

Gemelli scattante: ma oggi più riflessivo.

Cancro attento: comprendi anche ciò che non viene detto.

Leone risoluto: oggi sai mantenere la calma.

Vergine lucida: giornata di piccoli traguardi.

Bilancia armoniosa: oggi sei un riferimento silenzioso.

Scorpione profondo: oggi sai mediare.

Sagittario curioso: ma oggi ascolti di più.

Capricorno, segno del giorno, sarà concreto, stabile, risolutivo: affronti la realtà con metodo e chiarezza.

Consiglio escursione: visita il Convento di San Francesco a Semproniano, immerso nella quiete: luogo essenziale e ordinato, come te.

Acquario ispirato: ma oggi più efficace del solito.

Pesci tranquilli: ma molto centrati.