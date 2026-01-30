GROSSETO – Latino al classico (più storia e matematica all’orale), matematica allo scientifico (storia e scienze naturali), lingua e cultura straniera 1 al linguistico, (lingua 2 e scienze naturali), Scienze umane all’omonimo indirizzo (lingua straniera e storia dell’arte all’orale), istituto tecnico informatica e telecomunicazioni sistemi e reti (inglese e informatica), Servizi sociosanitari psicologia generale ed applicata (inglese e igiene e cultura medico-sanitaria).

Sono uscite da pochi minuti le materie d’esame della Maturità per tutti gli indirizzi superiori italiani.

Negli anni gli indirizzi si sono moltiplicati ed è dunque impossibile elencarli tutti, ma vi lasciamo il link dove consultarli uno a uno.

Con il 2026 l’esame di maturità cambia ancora. Il nuovo esame, secondo il Ministero dell’istruzione, è pensato «per valutare non solo le conoscenze disciplinari, ma anche la crescita personale, l’autonomia e il senso di responsabilità degli studenti. Quindi conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio tenenedo conto dell’impegno scolastico complessivo, delle esperienze formative e del percorso individuale dello studente».

Una valutazione più ampia della persona

La riforma rafforza una visione integrale della formazione.

L’esame considera la partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, lo sviluppo delle competenze digitali, quelle maturate nell’educazione civica e in altre esperienze coerenti con il percorso di studi.

In questo quadro assume un ruolo centrale il Curriculum dello studente, che diventa elemento di valorizzazione durante il colloquio orale, permettendo alla commissione di leggere il profilo complessivo del candidato.

La funzione orientativa della nuova maturità

L’esame di Stato non rappresenta più soltanto una verifica finale, ma assume una chiara funzione orientativa.

Accompagna lo studente nelle scelte future, aiutandolo a valutare con maggiore consapevolezza la prosecuzione degli studi universitari, nei percorsi AFAM, negli ITS Academy, oppure l’ingresso diretto nel mondo del lavoro.

In questa prospettiva rientra anche il rafforzamento del legame tra scuola e contesto professionale.

Esame valido solo con tutte le prove

L’esame di maturità è considerato valido esclusivamente se il candidato svolge regolarmente tutte le prove previste.

La partecipazione completa diventa quindi condizione essenziale per il conseguimento del diploma.

Colloquio orale rinnovato

Una delle principali novità riguarda il colloquio orale, che dalla maturità 2026 si svolge su quattro discipline, scelte annualmente dal Ministero dell’Istruzione.

Entro il mese di gennaio, il Ministero individua:

le discipline della seconda prova scritta , tra le materie caratterizzanti;

, tra le materie caratterizzanti; l’eventuale terza prova scritta per specifici indirizzi;

per specifici indirizzi; le quattro discipline oggetto del colloquio orale e le relative modalità organizzative.

Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le disposizioni specifiche già vigenti.

Il colloquio verifica l’apprendimento disciplinare, la capacità di collegare le conoscenze, di argomentare in modo critico e personale e il livello di maturità raggiunto dallo studente, valorizzando anche l’impegno in attività scolastiche e formative.

Nuova composizione delle commissioni

Cambia anche la struttura delle commissioni d’esame.

È prevista una commissione ogni due classi, composta da cinque membri: un presidente esterno, due commissari esterni e due interni.

La riforma introduce inoltre una formazione specifica per i commissari, con l’obiettivo di garantire maggiore uniformità e qualità nella valutazione.

Dai PCTO alla formazione scuola-lavoro

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) cambiano denominazione e diventano formazione scuola-lavoro.

La nuova definizione sottolinea il legame strutturale tra istruzione scolastica e mondo del lavoro.

Queste esperienze assumono un ruolo chiave nell’esame, poiché contribuiscono allo sviluppo delle competenze trasversali e rafforzano la funzione orientativa del percorso di studi.

Valutazione e punteggio finale

Per i candidati che raggiungono almeno 90 punti complessivi, sommando credito scolastico e prove d’esame, la commissione può attribuire fino a tre punti aggiuntivi.

Una possibilità che valorizza i percorsi di eccellenza e l’impegno dimostrato durante l’intero ciclo di studi.