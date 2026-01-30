FOLLONICA – L’albero pericolante in piazza Vittorio Veneto dovrà essere abbattuto. Il responso è arrivato dopo le indagini tecniche sulla stabilità del patrimonio arboreo cittadino: l’Amministrazione comunale ha disposto l’intervento d’urgenza in piazza, all’altezza dell’intersezione con via Cesare Battisti.

L’area, che per precauzione era stata transennata nei giorni scorsi a causa delle forti ondate di maltempo, è stata oggetto di una verifica specialistica Vta (Visual Tree Assessment): “Le analisi hanno evidenziato una criticità irreversibile per uno dei due pini domestici (Pinus pinea) presenti nell’aiuola perimetrale – fanno sapere dal Comune -. La pianta presenta uno sbilanciamento della chioma e un’inclinazione anomala che ne rendono inevitabile l’abbattimento per garantire l’incolumità pubblica in un’area ad alta frequentazione. Il secondo esemplare adiacente non verrà abbattuto ma sarà sottoposto a interventi di manutenzione specifica, inclusa la potatura e la rimonda del secco, per migliorarne la salute e la stabilità. L’Amministrazione sottolinea che non si tratterà di una perdita definitiva per il patrimonio verde della città”.

Come previsto dall’ordinanza è già stata programmata la messa a dimora di un nuovo albero adulto in un’area limitrofa idonea, accompagnato da un nuovo piano arbustivo, per garantire una corretta compensazione ambientale.

“La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità – dice l’assessore al Verde Sandro Marrini –. L’intervento si è reso necessario dopo i monitoraggi costanti sul territorio. Sostituiremo la pianta con un nuovo esemplare che possa crescere in salute e sicurezza, mantenendo l’impegno per una Follonica sempre più verde e curata”.