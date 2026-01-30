Foto di repertorio

GROSSETO – «Il trasferimento degli alunni della scuola elementare Toti è stato nuovamente rinviato» a lamentarlo sono alcuni genitori della scuola di via Monte Bianco a Grosseto.

La scuola da un paio di anni è interessata da importanti lavori di ristrutturazione e riorganizzazione dell’area. Un cantiere importane da circa 11 milioni di euro all’interno dei fondi Pnrr.

«Ieri la scuola ci ha comunicato che lo stop didattico di tre giorni che doveva avvenire dal 2 febbraio non ci sarà. La scuola ci ha inviato la comunicazione del Comune. Comunicazione giunta a soli tre giorni dalla data di stop».

«Il problema non è tanto il trasferimento dei ragazzi (alcuni posizionati nei container e altri in alcune aule che non sono state interessate dai lavori) che ormai sono lì da due anni, ma il fatto che, per la seconda volta (il primo trasloco doveva essere fatto a tre giorni dalle vacanze natalizie) i genitori hanno preso ferie, fatto venire nonni da lontano preso accertamenti medici così da non far perdere giorni di scuola, e ora invece queste ferie non servono più. I bambini vanno a scuola, sino al prossimo annuncio di trasloco».

La comunicazione

La dirigente scolastica, con una circolare inviata ai genitori: «”In data odierna (29.01.2026 alle ore 17:44:) ho ricevuto l’allegata comunicazione del direttore dei lavori con la quale si porta a conoscenza questo Rup che, a seguito delle verifiche oggi effettuate in cantiere, non risulta possibile trasferire le attività didattiche nel nuovo edificio a partire dalla data del 5 febbraio. Seguirà comunicazione circa la nuova data utile per il suddetto trasferimento”.

«Lo stato attuale delle cose, non riconducibile alla sfera di azione della sottoscritta – afferma la dirigente scolastica Verena Tassinari nella circolare inviata i genitori -, annulla la precedente comunicazione inviata in data 19.01.2026 avente a oggetto: “comunicazione trasloco E. Toti” e ripristina il normale orario scolastico per la settimana dal 2 al 6 febbraio».

«Voglio sottolineare che il breve preavviso ricade, non solo sull’organizzazione familiare dell’utenza, ma anche sull’organizzazione della scuola stessa, che ha dovuto rimodulare turni di lavoro, servizio di refezione, e collaborazioni esterne come il pre-scuola, gli educatori e le società sportive, necessari allo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari, del tutto inutilmente, oltre ad avere predisposto puntualmente per la giornata odierna, tutto il materiale didattico per il trasloco imminente, come era stato richiesto dal Comune».

«E’ con grande rammarico che devo dare il presente annuncio, di cui non mi ritengo responsabile, e per il quale non posso neanche inoltrare le scuse da parte dei responsabili, in quanto non sono pervenute. Con l’impegno di rappresentare il diritto allo studio e la dignità dei lavoratori della nostra comunità educante, saluto cordialmente» conclude la dirigente Tassinari.

La posizione del Comune

«Purtroppo, per quanto ci dispiaccia per questa situazione, la decisione non è dipesa da noi ma dal fatto che non è arrivato materiale elettrico antincendio che è indispensabile per le certificazioni e dunque per trasferirsi in sicurezza» afferma l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi.

«Abbiamo atteso sino all’ultimo che questo materiale arrivasse purtroppo l’approvvigionamento non è stato possibile. La ditta si è anche resa disponibile ad andarlo a prendere personalmente se sarà necessario appena dovesse essere disponibile».

A mancare dovrebbero essere meccanismi che servono per rifiniture: tipo sensori antincendio, o meccanismi che rendono possibile l’apertura di di porte antincendio. materiale indispensabile per la sicurezza e ragazzi.

«Stiamo parlando di un cantiere importante: nella normalità sono lavori che durano anche sei anni. Noi, anche grazie alle tempistiche richieste dal Pnrr, li abbiamo fatti in due anni. Il trasferimento dovrebbe slittare tra 15 giorni, cercheremo di limitare al massimo la chiusura».

Ginanneschi poi prosegue: «Dispiace per il disagio causato alle famiglie, ma non vedo lo stesso rigore nel segnalarlo ad esempio quando ci sono scioperi, che spesso non sappiamo neppure perché vengano fatti».