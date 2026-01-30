CAMPAGNATICO – È moro Lucio De Bernardinis, governatore della Misericordia di Campagnatico. Ad esprimere il cordoglio della comunità il sindaco Elismo Pesucci.

“Il nostro Governatore della Misericordia di Campagnatico Lucio De Bernardinis se ne è andato – afferma -. La brutta malattia che stava combattendo ha preso tragicamente il sopravvento. La nostra comunità perde un amico, una persona buona perennemente pronta a mettersi a disposizione delle persone. Sempre presente ogni giorno, con il suo impegno per la missione della Confraternita”.

“Un grande grazie a nome mio e di tutti i cittadini per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità – conclude il sindaco -. Un uomo mite, con grande professionalità, con l’obbiettivo di lavorare per il bene comune. Ciao Lucio. Ripossa in Pace”.