GROSSETO – Inizio di stagione brillante per la Polisportiva Barbanella Uno. Lo scorso weekend ha visto le atlete della società grossetana impegnate in due competizioni: sabato 23 a Montevarchi si è tenuta la prima prova di campionato della categoria LD 3 base e avanzato mentre il giorno successivo, a Firenze, si è svolta la prima competizione dell’LC3 base e avanzato. Ben diciotto ginnaste della polisportiva sono scese in pedana e hanno debuttato in una nuova categoria portando a casa grandi risultati.

Partendo da Sabato, nella categoria LD3 base junior 2, vince con una performance impeccabile Luce Girelli mentre sale sul secondo gradino del podio la sorella Perla nelle Allieve 4. Ad un piede dal podio si posizionano Daria Pezzuto e Giulia Lori, rispettivamente quarta e quinta nelle Allieve 5. Per concludere in bellezza la prima giornata, si laureano campionesse regionali nella categoria avanzato Petra Parmesani e Alessia Lori per junior 1 e junior 2.

Domenica le giovani ginnaste hanno debuttato nella categoria LC3 base la quale prevede esercizi alla trave alta corpo libero e volteggio.

Tra le più piccole, categoria allieve 2, spettacolare la prestazione di Ede de Santis che non solo vince la medaglia d’oro nella sua categoria, ma con 46,50 punti ottiene il punteggio più alto di tutta la giornata e di tutte le categorie d’età seguita dalla compagna Margherita Rossi, seconda classificata.

Buona anche la prova di Gioia Greco che, nonostante l’ottima gara, resta ai piedi del podio ottenendo comunque un buonissimo quarto posto seguita da Maria Gisella Gaggioli, quinta classificata nelle allieve 3.

Medaglia di legno anche per Giulia Zoppas nelle junior 2 e quinto posto per Giulia Martellucci nelle junior 1 una nuova aggiunta al team della Barbanella Uno che siamo sicure avrà modo di dimostrare in futuro le sue potenzialità.

Per quanto riguarda il programma avanzato, medaglia d’argento per Miriam di Gregorio seguita da Emma Lori nelle allieve 3 e quarto posto per aurora Romiti. Secondo posto anche per Mia del Ghianda nelle allieve 4.

Qualche sbavatura di troppo alla trave per Martina Radiconi e Anna Capasso che non riescono a posizionarsi, ma c’è fiducia per un pronto riscatto nelle prossime prove.

Le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali si ritengono soddisfatte dai risultati ottenuti dalle proprie allieve e sono pronte per tornare in pedana questa domenica a Pisa a fianco delle ginnaste della categoria LB3.