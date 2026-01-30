BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta casalinga contro la quinta San Giusto per le ragazze del Follonica Gavorrano, battute 0-2 nella sedicesima di campionato nonostante una buona prestazione.

Nella prima frazione di gioco le maremmane hanno dimostrato di essere in forma, creando diverse occasioni da gol. Tuttavia, la mancanza di precisione sotto porta ha impedito di trasformare il predominio in vantaggio. La prima parte si è conclusa a reti inviolate, mentre nella seconda le ospiti sono andate due volte a segno. Poco lucide in area invece le minerarie, che non sono riuscite a sorprendere Vannini neanche con il portiere di movimento.

“Dobbiamo continuare a lavorare e a credere nelle nostre capacità. La prossima partita sarà l’occasione per riscattarsi – commenta Giulia D’Antoni -. Abbiamo affrontato un’altra partita difficile, ma il risultato purtroppo non è stato dalla nostra parte. Arrivavamo da due sconfitte, ma entrambe erano state caratterizzate da buone prestazioni in termini di gioco e agonismo. Non possiamo dire di aver giocato male, ma dobbiamo riconoscere che ci manca quella cattiveria sotto porta che può fare la differenza. Un altro aspetto critico è il nostro stato fisico, che sembra essere inferiore rispetto a quello di altre squadre. Questo è in parte dovuto al fatto che molte ragazze non riescono a partecipare agli allenamenti durante la settimana. Questo gap si riflette poi durante le partite, dove la mancanza di preparazione si fa sentire. Nonostante le difficoltà, noi continuiamo a lavorare con determinazione. La speranza è che, con il tempo e l’impegno, i risultati inizieranno finalmente a girare a nostro favore. Dobbiamo rimanere unite e concentrate per affrontare le prossime sfide”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rossi, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Schuler, Rinaldi, Falcini. All. D’Antoni.

SAN GIUSTO: Vannini, Caverni, Presto, Sarchielli, Perone, Marabissi, Bettazzi, Tanzi, Pintaldi. All. Presto.

MARCATORI: Marabissi, Pintaldi.