FOLLONICA – Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, pertanto non saranno più utilizzabili.

La nuova scadenza è stabilita dal Regolamento Ue 2019/1157, che impone standard di sicurezza più stringenti per i documenti di riconoscimento. Quindi, entro la data indicata, è necessario sostituire il documento cartaceo con la Carta di Identità Elettronica

Si consiglia caldamente di non attendere l’ultimo momento, per evitare lunghe attese in coda agli sportelli di Anagrafe, anche perché il rilascio della Carta d’Identità Elettronica non è immediato. La consegna del documento avviene a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di norma in sei giorni lavorativi.

Modalità di prenotazione appuntamento:

– telefonicamente, chiamando i seguenti numeri: 0566 59111 / 0566 59256;

– presso lo sportello Urp del Comune di Follonica (da lunedì a venerdì: 10.00-12.30; martedì e venerdì anche 15.30-16.45)

Per i cittadini iscritti all’Aire, al momento, è necessario rivolgersi al Consolato territorialmente competente.

Cosa portare:

– una fototessera recente non antecedente a 6 mesi. Si ricorda che non può essere utilizzata la stessa foto della precedente carta d’identità

– la vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, è necessario presentare la denuncia presentata alle Forze dell’Ordine)

– la tessera sanitaria

Per i cittadini Italiani minori, in caso di richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento. Può presentarsi un solo genitore, purché munito di assenso scritto del genitore “assente” con copia del documento di identità.

Costo per il rilascio: € 22,21 pagabili con bancomat/carta di credito o in contanti