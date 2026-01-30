FOLLONICA – “Abbiamo presentato una domanda di attualità in Consiglio comunale per chiedere al Sindaco e alla Giunta di fare chiarezza sulla decisione di collocare una postazione di cassonetti interrati in piazza Don Ugo Salti, davanti a Villa Benedetti: una scelta che riteniamo discutibile nel merito e sbagliata nel metodo”. A darlo sapere sono le consigliere e i consiglieri Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

“Vogliamo essere chiari: quando le postazioni interrate sostituiscono la raccolta stradale tradizionale, rappresentano un passo in avanti, sia in termini di decoro urbano che di funzionalità del servizio – proseguono -. Ma quando vanno a sostituire la raccolta domiciliare, come nel caso della zona di San Leopoldo, dove attualmente è in essere il porta a porta, non c’è alcun progresso: c’è un passo indietro, che rischia di peggiorare la qualità del servizio e le abitudini virtuose già consolidate. Nel caso specifico, questa collocazione non era prevista nel progetto originario approvato con la Delibera numero 20 del febbraio 2022, ma è stata inserita solo successivamente con la Delibera 256 dell’agosto 2025, senza che vi fosse un confronto pubblico né una discussione preventiva in Consiglio comunale o con i cittadini. Una modifica rilevante che incide su uno spazio delicato della città, dal punto di vista storico, urbanistico e della fruibilità – affermano i gruppi Follonica a sinistra, Pd e Andrea Pecorini Sindaco -. Riteniamo inoltre necessario fare piena luce sulle ricadute in termini di viabilità: le manovre dei mezzi di raccolta potrebbero comportare modifiche alla circolazione e la perdita di posti auto, in un’area già sensibile per residenti e frequentatori”.

“Ancora una volta, è mancato il confronto con cittadini e associazioni, sostituito da una vera e propria crociata ideologica contro la raccolta porta a porta, una battaglia che non ha motivazioni tecniche né dati a supporto e che rischia di produrre scelte peggiori rispetto al sistema attuale – continuano dall’opposizione -. Siamo convinti che avere l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti sia necessario, ma governare significa spiegare le scelte, ascoltare la città e valutare le alternative”.

“Per questo – concludono – chiediamo all’Amministrazione di chiarire le motivazioni tecniche e politiche di questa decisione, di illustrare l’itinerario dei mezzi e le conseguenze sulla viabilità e di aprire finalmente un confronto serio con la comunità per soluzioni che tengano insieme efficienza del servizio, tutela del patrimonio e qualità dello spazio pubblico”.