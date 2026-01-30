GROSSETO – I dati più recenti diffusi dalla Uil Toscana, elaborati su fonti Inps, fotografano una situazione preoccupante per il mercato del lavoro grossetano. Nel 2025, le ore di cassa integrazione autorizzate nella provincia hanno registrato un incremento del 21,7% rispetto all’anno precedente, contribuendo in modo significativo all’aumento generale rilevato a livello regionale.

Aumento generalizzato in Toscana

Nel complesso, la Toscana ha fatto segnare un +18,5% di ore di cassa integrazione, passate dai 36,3 milioni del 2024 a oltre 43 milioni nel 2025. Una crescita che posiziona la regione all’ottavo posto in Italia per incremento delle ore utilizzate, confermando le difficoltà del tessuto produttivo. Se alcune realtà locali come Lucca mostrano segnali di tenuta, altre province come Siena (+231,7%) o Pisa (+30,4%) si trovano in situazioni ben più critiche. Grosseto si colloca in una fascia intermedia, ma resta comunque tra le aree dove la pressione sugli ammortizzatori sociali è cresciuta in maniera significativa.

Il commento del sindacato

Il segretario generale della Uil Toscana, Paolo Fantappiè, ha evidenziato come l’ampio ricorso alla cassa integrazione rappresenti un segnale d’allarme per l’economia e per la stabilità del lavoro. Secondo quanto affermato dal sindacato, la forte crescita dell’utilizzo di questi strumenti indica una condizione di sofferenza strutturale nei settori produttivi, con ricadute dirette sui redditi e sull’occupazione.

La richiesta di interventi strutturali

La Uil Toscana ha ribadito l’urgenza di una strategia condivisa tra governo, Regione e imprese per affrontare la fase di difficoltà. Il 2026, secondo il sindacato, dovrà essere l’anno del rilancio attraverso politiche industriali mirate e una vigilanza attiva sull’utilizzo degli strumenti di sostegno. L’obiettivo resta quello di trasformare gli ammortizzatori sociali da strumenti di emergenza a leve per lo sviluppo, tutelando i posti di lavoro e garantendo salari adeguati, considerati essenziali per la tenuta sociale del territorio.