CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Turno difficile, la diciassettesima giornata di serie A1 per la Blue Factor: al Casa Mora, domenica alle 18 arbitri Louis Antony Hyde di Breganze e Alfonso Rago di Giovinazzo, il Castiglione ospita il Why Sport Valdagno. Un match sulla carta difficilissimo, anche solo a ricordare la scoppola che i biancocelesti hanno subito all’andata al pala Lido: 11-1 con l’unico gol castiglionese realizzato da Diego Guarguaglini.

Il Valdagno del tecnico portoghese Frederico Mascarenhas è una delle squadre più giovani della Serie A1 (un solo over 2000). Quattro gli stranieri a disposizione: la rivelazione Lucas Honorio, enfant-prodige portoghese classe 2003, stecca d’oro attuale con 25 gol, e poi la scheggia porto-cileno Tiago Sanches (8 gol), il classe 1996 Diogo Seixas (11 reti) ex Braga, e il portiere 21enne lusitano Rodrigo Vieira. Senza dimenticare l’estro del capitano Leonardo Diquigiovanni (2004) e 11 gol, la solidità dei fratelli Crocco, Nicolò (2005) e Francesco (2007), sommati alla velocità offensiva di Tomba (2006). Una squadra il Valdagno, reduce dal pari di Viareggio, e che dovrà recuperare poi due partite: il 4 febbraio contro il Giovinazzo (14esimo turno) e il 24 febbraio contro il Monza (16esima giornata), rinviate entrambe per gli impegni di coppa delle avversarie.

In casa castiglionese c’è il rientro dopo due giornate di squalifica di Mattia Maldini e il recupero di Oscara Lasorsa, uscito per una botta al costato dopo uno scontro non sanzionato contro il portiere Scarso del Cp Grosseto. Purtroppo non ci sono buone notizie per Serse Cabella: l’infortunio al braccio potrebbe aver bisogno di un intervento e la stagione sarebbe da considerarsi finita.

“Dobbiamo lottare in ogni partita – ha sentenziato il presidente dell’HcC Marcello Pericoli – e sappiamo benissimo che per mantenere la categoria non sarà facile. Però chiedo ai giocatori e a tutto lo staff di rimanere concentrati e dare il massimo. Giocare in serie A1 è stato un premio meritato per quanto fatto negli ultimi anni e dobbiamo godercelo fino alla fine. Contro il Valdagno mi aspetto un incontro difficile, i veneti sono una grandissima squadra, ma – ripeto – noi dobbiamo crederci sempre”.

Le ultime sfide prima dell’andata in serie A1, risalgono alle stagioni 2007-08 con un pareggio al Casa Mora per 1-1 (rete maremmana di Marcello Martelli) e vittoria veneta al ritorno per 5-2 (Martelli e Festa); e nel 2008-09: 5-5 a Valdagno (Martelli, Saez tripletta di Salvadori) e vittoria valdagnese al Casa Mora per 5-1 (gol biancoceleste di Taylor).

In serie A2 i biancocelesti di Federico Paghi, scottati dalla sconfitta nell’ultimo minuto nel derby a Follonica, ospitano sabato alle 19 al Casa Mora, arbitro Mauro Donato di Salerno, l’Spv Viareggio. Rinviata la partita dell’Under 23 contro i Pumas per indisponibilità dell’impianto di Viareggio. In pista domenica l’Under 17 Lo Scoiattolo con la trasferta, alle 12, a Viareggio contro i Pumas A per un match che vale il primo posto in classifica. Sabato alle 17, l’Under 15 La Scala inizia la prima di cinque trasferte consecutive iniziando da Sarzana.

Serie A1 – 16a giornata 21/24/ 25 gennaio 2026

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo 3-3

Tr Azzurra Novara-Cgc Viareggio 2-5

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 7-3

Innocenti Cos. Follonica-Trissino 3-7

Bcc Centropadana Lodi-Ubroker Bassano 3-8

Breganze-Sarzana 4/2

Why Sport Valdagno-Teamservicecar Hrc Monza 24/2

Serie A1 – 17a giornata 30/31 gennaio 1 febbraio 2026

Teamservicecar Hrc Monza-Tr Azzurra Novara

Indeco Afp Giovinazzo-Innocenti Cos. Follonica

Sarzana-Bcc Centropadana Lodi

Cgc Viareggio-Forte dei Marmi

Trissino-Breganze

Ubroker Bassano-Cp Grosseto

Blue Factor Castiglione-Why Sport Valdagno

La classifica

Bassano (16) 39 punti; Trissino (15) 38; Cgc Viareggio (16) 35; AW Lodi (16) 32; Valdagno (14) 29; Hrc Monza (15), Cp Grosseto (16) 27; Follonica (16) 22; Sarzana (15) 21; Forte dei Marmi (16) 14; Azzurra Novara (16) 9; Afp Giovinazzo (15) 8; Castiglione (16) 7; Breganze (15) 3

Serie A2 – girone B – 9a giornata 31 gennaio 1 febbraio 2026

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera

Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica

Forte dei Marmi-Rh Scandiano

Sarzana-Mgm Remaplast Eboli

La classifica

Forte dei Marmi (9) 24 punti; Rot.ca Camaiore (8) 21; Rh Scandiano (8), Roller Matera (9) 18; Pumas Viareggio (8) 12; Spv Viareggio (8) 9; Cresh Eboli (8), Sarzana (8), Castiglione (8) 6; Follonica (8) 3

Under 17 zona 4 – 12a giornata 1 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio B

Pumas Viareggio A-Lo Scoiattolo Castiglione

Riposa Sarzana

La classifica

Castiglione (9) 24 punti; Pumas Viareggio A (8) 21; Sarzana (9) 15; Cgc Viareggio (9), Pumas Viareggio B (9) 3

Under 15 zona 4 – 13a giornata 31 gennaio

Spv Viareggio-Cp Grosseto A

Bluoptik Follonica-Siena

Cgc Viareggio-Cp Grosseto B

Sarzana A-La Scala Castiglione

Startit Prato-Sarzana B

Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 4/2

La classifica

Castiglione (12) 36 punti; Sarzana A (12) 33; Cp Grosseto A (12), Cgc Viareggio (11) 25; Follonica (12) 22; R.a Camaiore (11) 19; Sarzana B (12) 15; Prato (12) 12; Spv Viareggio (12) 7; Siena (12) 6; Forte Marmi (12) 5; Cp Grosseto B (12) 3