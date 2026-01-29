MASSA MARITTIMA – Un ritrovamento casuale, un pizzico di storia, una dose generosa di ricerca d’archivio e il talento dei giovani professionisti del gusto: sono questi gli ingredienti della giornata conclusiva del progetto didattico “Antica Ricetta”, che si terrà il prossimo 30 gennaio 2026 alle ore 11,30 presso il laboratorio di cucina e sala sede dell’istituto Bernardino Lotti in viale Martiri della Niccioleta.

Il progetto ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse della classe 5EF dell’indirizzo enogastronomico, impegnati in un affascinante viaggio a ritroso nel tempo. Partendo dall’eccezionale rinvenimento di un documento originale di fine Ottocento, i ragazzi hanno lavorato per decodificare e riportare in vita una preparazione culinaria che appartiene all’identità profonda del territorio massetano.

Dalle carte alla tavola: la riscoperta delle tradizioni

Non si è trattato di una semplice lezione di cucina, ma di un vero percorso di archeologia gastronomica. Gli studenti hanno analizzato i personaggi, il contesto storico, gli ingredienti dell’epoca e le tecniche di cottura originali, confrontandosi con le radici della cultura locale per restituire alla comunità un pezzo del proprio patrimonio immateriale.

L’evento di presentazione

Durante l’incontro, gli ospiti presenti potranno:

scoprire i dettagli della ricerca: il racconto del ritrovamento del documento e il lavoro di analisi svolto in classe. Degustare i piatti ‘ritrovati’: un’esperienza conviviale unica in cui la ricetta storica verrà servita e raccontata dai suoi stessi interpreti. Incontrare i protagonisti: un’occasione per dialogare con gli studenti e i docenti che hanno curato il progetto.

Questo progetto rappresenta un ponte perfetto tra la scuola e il territorio, spiegano i docenti coordinatori, riscoprire una ricetta di fine Ottocento significa dare valore alla nostra storia e, allo stesso tempo, fornire agli studenti competenze di ricerca e valorizzazione dei prodotti locali.