FOLLONICA – Sarà on line nelle prossime ore la manifestazione d’interesse per l’accoglienza temporanea di chi si trova improvvisamente senza casa.

La finalità è fronteggiare il disagio abitativo con strumenti rapidi e concreti. Con questo obiettivo, la giunta comunale di Follonica guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani ha approvato la delibera numero 3 del 20 gennaio 2026, che avvia l’iter per la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a privati e gestori di strutture ricettive.

L’iniziativa nasce dalla necessità di dare una risposta alle oltre 260 famiglie in attesa di una casa popolare e alle 82 famiglie che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, in un contesto nazionale e locale sempre più complesso. Due sono le linee di intervento previste nelle linee di indirizzo e nell’avviso: privati e strutture ricettive. L’Amministrazione ha infatti dato mandato agli uffici dei Servizi Socio-Educativi di ricercare due tipologie di soluzioni:

1. Locazioni da privati: il Comune cerca proprietari di immobili disposti a stipulare contratti di locazione destinati a nuclei familiari in situazione di disagio economico. Il Comune si farà carico di una copertura parziale dei costi e garantirà i proprietari per eventuali danni.

2. Accoglienza temporanea: una ricerca rivolta ai gestori di attività ricettive (alberghi, residence, ecc.) per la disponibilità di locali destinati all’accoglienza d’urgenza e temporanea di singoli o famiglie.

“La povertà abitativa è una ferita che colpisce migliaia di italiani e che a Follonica stiamo affrontando con ogni mezzo a nostra disposizione – si legge nella delibera della giunta, voluta dal sindaco Matteo Buoncristiani e dall’assessore al Sociale Sandro Marrini -. Oltre alla gestione ordinaria delle case popolari, abbiamo l’urgenza di dare risposte a chi si trova improvvisamente senza un tetto. Con questo atto chiediamo la collaborazione della città: dai privati cittadini agli operatori del settore ricettivo, per creare una rete di solidarietà istituzionalizzata e sicura”.

L’atto precisa che i rapporti tra l’Amministrazione comunale e i soggetti aderenti saranno regolati da apposite convenzioni o atti di concessione che definiranno chiaramente obblighi, costi concordati e modalità di risoluzione.

La stipula dei contratti sarà inoltre subordinata alla verifica della disponibilità di bilancio su base pluriennale, garantendo così la sostenibilità finanziaria dell’operazione. Nelle prossime ore sarà pubblicato l’avviso pubblico ufficiale con tutti i dettagli per presentare la propria manifestazione di interesse.