AMIATA – Dopo la nottata tra martedì e mercoledì e la giornata di ieri, caratterizzata da forti piovaschi e vento di scirocco oltre i 50 km orari, la situazione che si presentava non era delle migliori.

Stanotte, comunque, la temperatura è scesa sotto lo zero ed è nevicato qualche centimetro di neve naturale sopra alla neve programmata, prodotta nei primi giorni dell’anno, che continua a reggere e rende agibili le piste del circuito “Macinaie Basse”.

La neve “programmata”, formata da cristalli più piccoli (senza aria all’interno), resiste molto meglio all’aggressione della pioggia e, di conseguenza, subisce solo un dilavamento dei cristalli più rovinati.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano temperature in forte diminuzione e, forse, qualche nuova nevicata.

L’unica cosa positiva è che, grazie alle forti piogge, il nostro invaso di Pratolungo è tornato pieno e pronto all’uso. Per cui, se le temperature lo consentiranno, oltre a eventuali nuove nevicate, saremo anche pronti a integrare la coltre nevosa dei tracciati e delle piste con ulteriori interventi di “neve programmata”.

Umberto e Roberto, con i battipista, stanotte hanno lavorato la neve sui tracciati e, con la collaborazione degli uomini del Soccorso Piste e della Scuola di Sci Monte Amiata Ovest, hanno monitorato la sicurezza, intervenendo (dopo il forte vento) sul controllo dei dispositivi e della cartellonistica per poter aprire la stazione in piena efficienza e sicurezza.

Alle 9:00 gli impianti del circuito “Macinaie Basse” sono stati regolarmente aperti.

Le previsioni per il fine settimana sono positive, con temperature basse e giornate di sole. Attualmente la nostra centralina meteo, posizionata alla partenza della seggiovia Macinaie, indica:

Temperatura intorno a 0° / -1°

Umidità circa 80% / 90%

Venti deboli da ovest-nord ovest

Previsioni: nevicate alternate a brevi pause.

Lunedì inizieranno anche i corsi di sci del “Progetto Neve”, organizzato dai Distretti Scolastici dell’Amiata Grossetana in collaborazione con l’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e la Scuola di Sci Monte Amiata Ovest, che porteranno, a rotazione, durante le prossime settimane, centinaia di bambini sulle piste del circuito “Macinaie Basse”.

I corsi dovevano iniziare già questo lunedì, ma a causa della mancanza di disponibilità di pulmini per i trasporti sono stati rinviati di una settimana.

Sabato 7 Febbraio “Sciata in notturna con Pista Illuminata”

Dopo il successo della passata serata di sabato 24 gennaio, a grande richiesta un’altra serata “insieme” con la magia di sciare di notte

Gli operatori del Park Resort Contessa – Macinaie (ISA, Chalet Macinaie, Bar Jolly e Scuola Sci M. Amiata Ovest) sono lieti di anticipare per Sabato 7 febbraio “Sciata in notturna con Apres-ski al Prato delle Macinaie”.

Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 sciata in notturna nel circuito basso delle Macinaie (Sciovie Jolly e Asso di Fiori con relative piste) a cura della Soc. ISA e dei Maestri della Scuola di Sci Monte Amiata Ovest.

Dalle ore 18:30 in poi après-ski accompagnato da musica. a cura dei Bar ristori Lo Chalet Macinaie e Bar Jolly.