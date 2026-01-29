GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 29 gennaio 2026
Ariete riflessivo: oggi scegli bene le parole.
Toro paziente: riesci a placare anche le tensioni esterne.
Gemelli brillante: giornata utile per collaborazioni.
Cancro, segno del giorno, sarà empatico, dolce, intuitivo: oggi sei un punto di riferimento silenzioso ma potente.
Consiglio escursione: rilassati tra le cascate naturali delle Terme di Saturnia, un luogo che abbraccia e conforta, come te oggi.
Leone motivato: sai portare avanti le tue scelte con classe.
Vergine seria: ma oggi più morbida.
Bilancia sorridente: eviti gli scontri con intelligenza.
Scorpione profondo: ma oggi più ironico.
Sagittario ispirato: ma oggi più misurato.
Capricorno pragmatico: ma ascolti davvero.
Acquario lucido: porti una visione diversa.
Pesci gentili: oggi dici ciò che conta.