GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 29 gennaio 2026

Ariete riflessivo: oggi scegli bene le parole.

Toro paziente: riesci a placare anche le tensioni esterne.

Gemelli brillante: giornata utile per collaborazioni.

Cancro, segno del giorno, sarà empatico, dolce, intuitivo: oggi sei un punto di riferimento silenzioso ma potente.

Consiglio escursione: rilassati tra le cascate naturali delle Terme di Saturnia, un luogo che abbraccia e conforta, come te oggi.

Leone motivato: sai portare avanti le tue scelte con classe.

Vergine seria: ma oggi più morbida.

Bilancia sorridente: eviti gli scontri con intelligenza.

Scorpione profondo: ma oggi più ironico.

Sagittario ispirato: ma oggi più misurato.

Capricorno pragmatico: ma ascolti davvero.

Acquario lucido: porti una visione diversa.

Pesci gentili: oggi dici ciò che conta.