PAGANICO – Giovedì 29 gennaio, presso la scuola primaria di Paganico, è stato presentato l’orto didattico realizzato dal Distretto Biologico del Montecucco.

Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo dell’agricoltura biologica, favorendo una maggiore consapevolezza sull’importanza di un’alimentazione sana, stagionale e legata al territorio.

In questa prima fase, l’iniziativa coinvolge come scuole pilota le scuole primarie di Paganico e Cinigiano, con la prospettiva di estendere il progetto, nei prossimi anni, anche agli altri comuni aderenti al Distretto Biologico del Montecucco. Una volta realizzato l’orto biologico, i bambini impareranno a prendersi cura delle piante, occupandosi delle attività di coltivazione e irrigazione con il supporto di esperti del settore e con il prezioso coinvolgimento dei “nonni contadini”. Al termine del progetto è previsto un evento conclusivo aperto a genitori e comunità, insieme alle insegnanti, per raccogliere i frutti del lavoro svolto e condividere l’esperienza.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di educazione ambientale e di collaborazione tra scuola, istituzioni e comunità locale.

Hanno partecipato all’inaugurazione: Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico; Francesco Saverio Benedetti, presidente del Distretto Biologico del Montecucco e dirigente di ColleMassari; Giuliano Guerrini, responsabile agronomo di ColleMassar e altre aziende associate al Distretto.

Nei prossimi giorni è prevista l’inaugurazione dell’orto didattico anche presso la scuola primaria di Cinigiano.