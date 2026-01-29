MONTE ARGENTARIO – “Ancora una volta l’Amministrazione comunale dimostra tutta la propria improvvisazione nella gestione di un servizio che riguarda direttamente la vita quotidiana di residenti, lavoratori e turisti: il rinnovo dei contrassegni auto per Ztl e parcheggi”. A criticare la gestione comunale è Marco Nieto, capogruppo di Svolta per l’Argentario.

“Con l’ordinanza 469 del 19 dicembre 2025 viene stabilita la proroga della validità dei bollini rilasciati nel 2025 fino al 31 gennaio 2026, correggendo e sostituendo la precedente ordinanza 467. Peccato che, arrivati ormai a fine gennaio, i cittadini si trovino davanti a una situazione surreale: l’app ArgentApp non funziona, non consente di completare le procedure e, come se non bastasse, solo ora veniamo a sapere che dal 1° febbraio l’applicazione non sarà più attiva, perché sostituita da un’altra piattaforma. La domanda è semplice e legittima: quando e come si intende informare cittadini e turisti?”.

“Non basta emanare ordinanze se poi manca completamente la comunicazione – prosegue l’opposizione -. Non basta parlare di ‘razionalizzazione’ e di future modifiche alle tipologie dei contrassegni se, nel frattempo, si lascia la popolazione nell’incertezza totale, senza strumenti funzionanti e senza indicazioni chiare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: confusione, disservizi, rischio di sanzioni ingiuste e una crescente sfiducia verso l’azione amministrativa. È inaccettabile che un cambiamento così rilevante (la dismissione di un’app e l’introduzione di un nuovo sistema) venga appreso informalmente, a ridosso della scadenza, e non attraverso canali ufficiali, con adeguato preavviso. Ancora più grave se si considera che parliamo di Ztl e parcheggi nei centri di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, aree che vivono anche di turismo e che dovrebbero offrire servizi chiari ed efficienti, non ostacoli burocratici”.

“L’Amministrazione ha scelto di prorogare i bollini fino al 31 gennaio 2026, ma non ha garantito i mezzi per permettere ai cittadini di mettersi in regola. Una proroga, senza informazione e senza strumenti funzionanti, rischia di essere solo un atto formale, buono per le carte ma inutile nella pratica – conclude Svolta per l’Argentario -. Come forza di opposizione chiediamo chiarezza immediata: comunicazioni ufficiali e tempestive; indicazioni precise su quale app verrà utilizzata e da quando; garanzie che nessun cittadino venga penalizzato per inefficienze non dipendenti dalla propria volontà. Governare significa anche organizzare, informare e rispettare chi vive il territorio ogni giorno. Purtroppo, l’Amministrazione ha dimostrato ancora una volta di essere gravemente in ritardo”.