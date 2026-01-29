CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha adottato il nuovo Piano strutturale comunale. Contestualmente all’adozione del Piano, sono stati adottati anche il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e la valutazione di incidenza.

La deliberazione e tutti gli elaborati del Piano sono depositati in libera visione presso l’ufficio tecnico comunale per 60 giorni dalla pubblicazione sul Burt, Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Parte II, n. 4 di mercoledì 28 gennaio 2026). Gli atti sono consultabili negli orari di apertura al pubblico, oppure online al link https://directory.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/index.php/s/sMfQ5QEpLYpNjTZ.

Entro il 29 marzo 2026, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune di Castiglione della Pescaia, inviandole in forma cartacea oppure tramite Pec all’indirizzo c[email protected].

La modulistica per la presentazione delle osservazioni e ulteriori informazioni sul procedimento di formazione del Piano strutturale sono disponibili sul sito istituzionale del Comune al seguente link: https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/documenti_pubblici/formazione-piano-strutturale-piano-operativo-comunale