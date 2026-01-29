ORBETELLO – Il Comune di Orbetello rende noto che è stato necessario un adeguamento della graduatoria di assegnazione degli alloggi pubblici in base alla recente sentenza della Corte costituzionale che esclude alcuni criteri di punteggio.

«Con Sentenza numero 1/2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 gennaio 2026 – fanno sapere gli uffici dell’Ente – la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 Costituzione, delle disposizioni che attribuiscono punteggi in graduatoria per la durata della residenza anagrafica o dell’attività lavorativa continuativa sul territorio (cosiddetta “storicità di presenza”), ritenendoli irragionevoli e discriminatori in quanto possono far prevalere un fattore non direttamente correlato alla condizione di bisogno su altri elementi più significativi ai fini dell’accesso al beneficio abitativo».

La pronuncia della Corte Costituzionale costituisce norma vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni e comporta l’immediata disapplicazione delle disposizioni incompatibili con i principi costituzionali affermati e quindi un necessario adeguamento della graduatoria in tal senso: «È stato necessario – proseguono dall’Ente – adeguare la graduatoria eliminando il punteggio attribuito in ragione della storicità di presenza, con conseguente riordino degli aventi diritto in base ai criteri residui previsti dalla Legge Regionale».

«Tale adeguamento – sottolineano in conclusione dall’amministrazione comunale – non riguarda solo il nostro territorio, ma l’intera Regione Toscana e tutte quelle amministrazioni regionali del territorio nazionale che nelle proprie leggi in materia abbiano inserito criteri affini».