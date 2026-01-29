GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto acquista e conferma. Dopo l’approdo di Virgadaula, Fabiani, Di Persia e la conferma di Sireus, restano in biancorosso tre pedine fondamentali nello scacchiere del manager Vecchi: il grossetano, classe 2005, Tommaso Piccinelli e i due nettunesi Andrea Sellaroli e Matteo Marucci. “Prosegue la costruzione del nostro roster – ha commentato il presidente, Antonio Pugliese -. Stiamo allestendo una squadra competitiva che sarà un mix tra nuovi innesti e ragazzi che hanno già dato molto al Big Mat Bsc nelle passate stagioni. Siamo felici di poter confermare tre elementi fondamentali del gruppo, tra cui Piccinelli che è un prodotto del nostro settore giovanile”.

Oltre al grossetano Piccinelli, infatti, giocheranno un’altra stagione in Serie A agli ordini del manager Enrico Vecchi l’interbase Andrea Sellaroli, il ventinovenne che lo scorso anno ha chiuso il campionato con 250 in battuta in 35 partite disputate ricoprendo ruoli differenti in difesa (ottimo utility), e il prima base Matteo Marucci, il ventenne interno che si è rivelato un ottimo difensore da ampi margini di crescita in battuta. “La nostra stagione – conclude Pugliese – passerà dal lavoro che i ragazzi, coadiuvati da Vecchi e dallo staff, svolgeranno ogni settimana. Vogliamo una squadra coraggiosa, con un pizzico di incoscienza tipico dei giovani e pronta a onorare i colori che indossa. In quest’ottica, un leader come Sellaroli e un grossetano doc come Piccinelli ne saranno l’emblema. Marucci, invece, dimostra l’impegno che la società impiega puntualmente per scovare nuovi talenti italiani nel Belpaese”.

