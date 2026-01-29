GROSSETO – Netto successo delle Under 18 della pallavolo Grosseto, che battono 3-0 l’Ambra Cavallini blu di Pontedera (foto Luca Sansone).

Partita tutt’altro che scontata, affrontata con concentrazione e qualità, con le grossetane che hanno sfoderato grinta e buon gioco entusiasmando il numeroso e caloroso pubblico presente sugli spalti; a senso unico il primo set finito 25-08, più combattuti gli altri finiti 25-21 e 25-20.

Un successo di valore doppio perchè vale l’accesso alla semifinale territoriale del Basso Tirreno, in programma mercoledì prossimo proprio a Grosseto, al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia alle 21.

La società biancorossa ringrazia il numeroso pubblico presente e gli stupendi ultras che di sicuro non faranno mancare il proprio apporto anche Mercoledì prossimo a San Miniato.